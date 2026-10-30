Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler - Son Dakika
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Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler

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Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler
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Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler
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Afyonkarahisar'da kentin en işlek caddelerinden birinde güpegündüz yaşanan sopalı ve demir çubuklu saldırıda 1 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin olayın ardından kaçtığı ve halen arandıkları öğrenildi. Olay anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar merkezinde gündüz vakti gerçekleşen sopalı ve demirli saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli 4 kişinin kaçtığı ve halen arandığı öğrenilen olay, bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine anbean yansıdı.

SOPA VE DEMİRLERLE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Olay, kent merkezinde Kadınana Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen 4 kişi, cadde üzerinde bir şahsa sopa ve demir çubuklarla saldırdı. Grup, aldığı darbelerle yere düşen şahsı acımasızca tekmeleyerek ve sopalarla darbetti.

AĞIR YARALANDI

Aldığı darbelerle ağır yaralanan şahıs, yaklaşık 10 dakika süren kavganın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Kentin en işlek noktalarından birinde gündüz vakti yaşanan saldırı, çevredeki esnaf ve vatandaşlar arasında büyük korku ve paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelAfyonSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kerim Çetin Kerim Çetin:
    Utanmazlar izliyorlar sadece utanmazlar 0 0 Yanıtla
  • Kerim Çetin Kerim Çetin:
    Erkekler ya kaçmış lar 0 0 Yanıtla
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