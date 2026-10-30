BOTAŞ, 81 ilde konut aboneleri için kasım ve aralık gaz tüketim limitlerini yeniledi - Son Dakika
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BOTAŞ, 81 ilde konut aboneleri için kasım ve aralık gaz tüketim limitlerini yeniledi

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BOTAŞ, konutlarda uygulanan kademeli doğal gaz tarifesinde kasım ve aralık ayları için 81 ilin tüketim limitlerini güncelledi. Ankara'da kasımda 283,78 metreküp, aralıkta 420 metreküp; İstanbul'da 136,01 ve 259,35 metreküp; İzmir'de 67,97 ve 196,23 metreküp olarak belirlendi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konutlarda uygulanan kademeli doğal gaz tarifesi kapsamında kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı tüketim limitlerini güncelledi.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tabloya göre, 81 ilde konut abonelerinin kademeli fiyatlandırmaya esas alınacak aylık doğal gaz tüketim sınırları belirlendi.

Buna göre, kasım ayında doğal gaz tüketim limiti Ankara'da 283,78 metreküp, İstanbul'da 136,01 metreküp ve İzmir'de 67,97 metreküp oldu.

Aralık ayında ise söz konusu limitler, Ankara'da 420 metreküp, İstanbul'da 259,35 metreküp ve İzmir'de 196,23 metreküp olarak belirlendi.

İllere göre farklılık gösteren tüketim limitleri, iklim koşulları ve geçmiş yıllardaki doğal gaz tüketim verileri dikkate alınarak hesaplanıyor.

BOTAŞ'ın kasım ve aralık aylarına ilişkin il bazlı doğal gaz tüketim limitlerinin tamamına ilişkin detaylara, https://www.botas.gov.tr/uploads/dosyaYoneticisi/188939-aylik-tuketim-limitleri1.pdf adresi üzerinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA
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