Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı - Son Dakika
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Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

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Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerle ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Gürlek, Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’daki dört dosyanın aydınlatıldığını, 9 kişinin tutuklandığını, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da geçmişte işlenen dört ayrı cinayet dosyasının çözüldüğünü açıkladı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu yürütülen soruşturmalarda, olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

BAKAN GÜRLEK: 75 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK

Bakan Gürlek açıklamasında şunları söyledi: "Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız: 68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık.

Aradan kaç yıl geçerse geçsin, toplum vicdanında derin yaralar açan cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin takipçisi olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu doğrultuda, Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da 4 ayrı faili meçhul dosya yeniden ele alındı.

Gelişen teknolojik imkânlar, kriminal incelemeler, DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık beyanları ışığında deliller yeniden değerlendirildi.

KONYA | ÖMER FARUK AKILLI – 21 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Konya-Ankara karayolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş hâlde bulunan Ömer Faruk Akıllı’nın dosyasında, maktulün Bursa’da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i tasarlayarak öldürme suçundan tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

KAHRAMANMARAŞ | YENİDOĞAN BEBEK – 16 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğin dosyası yeniden ele alındı. Hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler tespit edilerek tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri, bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan etti. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

MERSİN | BAHADDİN SEFER – 25 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Mersin’de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış bir buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer’in dosyası yeniden ele alındı. En son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda farklı illerde 32 kişiden ifade alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtları yeniden incelendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Mersin merkezli 6 ilde 6 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY/ SAMANDAĞ | İBRAHİM AKGÖL – 20 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl’ün dosyası 20 yıl sonra yeniden ele alındı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık beyanları incelendi. 16 ilde, 10’u ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu.

Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay İl Emniyet Müdürlüklerimize; Konya İl Jandarma Komutanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adalet bekleyen ailelerimizi yalnız bırakmayacak, toplum vicdanındaki yaraların sarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz."

KahramanmaraşAkın Gürlek3. SayfaCinayetGüncelMersinGürlekHatayKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    21 yıllık faili meçhuller bulunmuş ama 21 günlük fon vurguncuları henüz ortada yok insanın aklından acaba bu vurguncularıda yakalamaları için 21 yıl geçmesinimi bekliyorlar diye geçiyor. 7 0 Yanıtla
  • ALI YANIK ALI YANIK:
    Akraba, hısım, eş, dost bir olmuşlar borsada 1,5 aydır hergun tüm hisseler taban taban manipüle edilirken ky'nin tüm mal varlığını elinden almışlar, bu şirketlerin arkasında ki içerideki adamları güçleri de aydınlatın lütfen 5 0 Yanıtla
  • memo emo memo emo:
    faili meçhul yoktur, dosyası koltuk altı yapılmış meçhuller vardır, 2 0 Yanıtla
  • Murat Yağız Murat Yağız:
    Borsa borsa, fon fon gezip 1'ini 2, 3 yapma peşinde koşanlar, çiftlikbankçılar, thodex mağdurları kazansaydınız herşey iyi olacaktı değil mi???? 2 0 Yanıtla
  • gurkanh328 gurkanh328:
    editör halkın sesi ol yayınla yorumları 1 0 Yanıtla
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