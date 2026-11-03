Serdar Aziz'den Bursaspor ve Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı - Son Dakika
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Serdar Aziz'den Bursaspor ve Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı

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Serdar Aziz\'den Bursaspor ve Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı
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Serdar Aziz\'den Bursaspor ve Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı
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Eski milli futbolcu Serdar Aziz, futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Teknik adam olmaya hazırlanan Aziz, Bursaspor'dan istediği gibi ayrılamadığı için içinin ukde kaldığını belirtti. Serdar Aziz ayrıca Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayamamanın da kariyerinde eksik kalan önemli bir nokta olduğunu vurguladı.

Eski milli futbolcu Serdar Aziz, aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nin düzenlediği medya buluşmasına katılan Aziz, antrenörlük eğitimi almaya başladığını ve bundan sonraki kariyerini teknik adam olarak sürdürmeyi planladığını söyledi.

''BURSASPOR'A VEDAM İÇİMDE UKDE KALDI''

Futbolculuk kariyerinde içinde kalan konulara da değinen Aziz, Bursaspor'dan ayrılık sürecini istediği şekilde tamamlayamadığını dile getirerek, "Bursaspor'dan ayrılırken Bursaspor'a güzel bir veda edemedim. Bu benim hep içimde ukde olarak kaldı. O zamanlar yaşımız daha gençti, bazı şeyleri yönetmek kolay olmuyor. Şu an daha tecrübeliyiz. Genç bir Serdar olarak biraz yönetemedik o zamanı" dedi.

''FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAMAMAK''

Aziz ayrıca Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk yaşayamamasının da kariyerinde içinde kalan konulardan biri olduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe'de şampiyonluk alamadık. İçimde ukde kalacak bir şey varsa o da Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayamamak. Büyük bir kulüpte oynuyorsanız şampiyon olmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz'den Bursaspor ve Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı

BURSASPOR'A GERİ DÖNÜŞÜ

Fenerbahçe'den ayrıldığı dönemde Bursaspor'a dönüş ihtimalinin gündeme geldiğini anlatan Aziz, kulüple ciddi bir transfer görüşmesinin gerçekleşmediğini söyledi. Teklif gelmesi halinde herhangi bir maddi beklenti olmadan Bursaspor'a dönmek istediğini belirten Aziz, gelecekte antrenör olarak yeşil-beyazlı kulübe hizmet etmeyi istediğini de dile getirdi.

Serdar Aziz'den Bursaspor ve Fenerbahçe itirafı: İçimde ukde kaldı

''OLMADI, KISMET DEĞİLMİŞ''

Jübile konusunda da konuşan eski milli futbolcu, Bursaspor tarafından kendisine böyle bir düşüncenin iletildiğini ancak sürecin sonuçlanmadığını dile getirerek, "Her futbolcu için güzel bir şey. Yıllarca verdiğin emeğin karşılığı olarak dolu bir statta jübile yapmak güzel oluyor. Bursaspor tarafından da bana iletildi ama sonrasında bir neticeye varamadık. Keşke benim de böyle bir jübile maçım olsa diye düşünüyordum. Olmadı, kısmet değilmiş" diye konuştu.

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Serdar AzizFenerbahçeBursasporFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Yanlız değilsin serdarcım tam 12 sene seninle aynı kaderi paylaşan futbolcu grubu var:))))) 0 2 Yanıtla
  • 1muratbicer1980 1muratbicer1980:
    futbolculuğunda sakatım deyip tatile çıkan adamdan teknik direktör olmaz 0 0 Yanıtla
  • talat_yelbuz@mynet.com Yelbuz [email protected] Yelbuz:
    SENIN FUTBOLLA ILGIN YOKTU. FATIH TERIM SENIN IPINI CEKTI 0 0 Yanıtla
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