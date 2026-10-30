Depremde eşi ve 2 kızını kaybeden işçi,çöken merdivenin altında kalıp öldü

Olay, öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Şahir Gülmen Mahallesi 2846 Sokak’ta meydana geldi. Bir taşeron inşaat firmasında çalışan Cevdet Demetgül, tadilat yaptığı evde dış merdivenin çökmesi sonucu beton parçalarının altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demetgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Demetgül'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Cevdet Demetgül’ün Hatay’da 6 Şubat depremlerinde eşini ve 2 kızını kaybettiği belirtildi.