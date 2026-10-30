Kastamonu Taşköprü\'de pulluğuna lahit kapağı takılan çiftçi tarlasında lahit buldu

Kastamonu Taşköprü'de pulluğuna lahit kapağı takılan çiftçi tarlasında lahit bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir çiftçi, tarlasını traktörle sürerken pulluğuna lahit kapağının takılmasıyla lahit buldu. Jandarmaya bildirilen olayın ardından Kastamonu Müze Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmada lahitteki kemik ve malzemeler incelenmek üzere alındı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çiftçi, tarlasını sürerken lahit buldu.
Örhen köyü Çay Mahallesi'ndeki tarlasını traktörle süren F.A, pulluğuna lahit kapağının takıldığını fark etti.
Çiftçi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarmanın haber vermesinin ardından bölgeye gelen Kastamonu Müze Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Lahitte bulunan kemik ve diğer malzemeler incelenmek üzere alındı.
Kaynak: AA
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