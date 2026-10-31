Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Polonya\'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Polonya\'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
Haber Videosu

Polonya’da Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Başbakan Donald Tusk arasındaki güç savaşı Anayasa Mahkemesi kapısında fiziksel çatışmaya dönüştü. Görevden uzaklaştırıldığı iddia edilen Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski, kilitli kapı zincirlerini kestirip içeri girmek isteyince polis barikatıyla karşılaştı.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi üzerinden yaşanan siyasi ve hukuki kriz, bu kez mahkeme binasının önünde tansiyonu yükseltti. Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski, giriş kapısına takılan zinciri kestirerek içeri girmeye çalıştı. Mahkeme yerleşkesine giren Swieczkowski'nin önü, binaya birkaç metre kala çevik kuvvet polisleri tarafından kesildi. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ZİNCİRİ KESTİRİP MAHKEMEYE GİRMEK İSTEDİ

Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski, cuma akşamı Varşova'daki mahkeme binasının önüne geldi. Giriş kapısındaki zincirin kesilmesini isteyen Swieczkowski, kapının açılmasının ardından mahkeme yerleşkesine girdi. 

Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı

Ancak binaya ulaşmak istediğinde çevik kuvvet polisleri tarafından durduruldu. Polisler, Swieczkowski'nin binaya girişine izin vermedi.

KRİZİN MERKEZİNDE MAHKEMENİN YÖNETİMİ VAR

Olayın arka planında, Anayasa Mahkemesi'nin yönetimine ilişkin tartışma bulunuyor. Mahkemenin internet sitesinde Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinin bir ay süreyle askıya alındığına ilişkin duyuru yayımlanmıştı. Ancak mahkemenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu kararın hukuka aykırı olduğu savunulmuş, yaşananlar "darbe girişimi" olarak nitelendirilmişti.

CUMHURBAŞKANI SENEGAL ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Mahkeme çevresinde yaşanan gerilimin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e yaptığı uçuşu yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı. Nawrocki, böyle bir dönemde cumhurbaşkanının Polonya'da bulunması gerektiğini belirtti

Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştüPolonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastıPolonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
Anayasa MahkemesiDonald TuskPolonyaPolisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • EkSeS YAV EkSeS YAV:
    Kimin gücü kime yeterse.. bu yüzdenn 1 Lider/başkan şart! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
G20’de aile fotoğrafı, Lavrov’la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı
Jhon Duran’ın kırmızı kartı Portekiz’i karıştırdı Jhon Duran'ın kırmızı kartı Portekiz'i karıştırdı
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
Türkiye’de ilginç olay Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler Türkiye'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
Akrabalarına ölüm yemeği servis etti 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı
Arkadaşının omzundaki tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki Orhan öldü Arkadaşının omzundaki tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki Orhan öldü
23:43
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
22:48
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
22:40
Polonya karıştı Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi’ni bastı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
22:32
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
21:55
Galatasaray Konya’da farka koştu
Galatasaray Konya'da farka koştu
20:41
Türkiye’de ilginç olay Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
Türkiye'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
20:37
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
20:28
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
20:18
Suriye’de sel: 7 ölü
Suriye'de sel: 7 ölü
20:16
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 01:00:01. #.0.2#
SON DAKİKA: Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android