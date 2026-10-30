Jhon Duran'ın kırmızı kartı Portekiz'i karıştırdı - Son Dakika
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Jhon Duran'ın kırmızı kartı Portekiz'i karıştırdı

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Jhon Duran\'ın kırmızı kartı Portekiz\'i karıştırdı
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Portekiz Kupası çeyrek finalinde Gil Vicente'yi 4-1 yenen Benfica'da Jhon Duran'ın kırmızı kart cezasının soruşturma nedeniyle askıya alınması ve maça çıkmasına izin verilmesi tartışma yarattı. Gil Vicente Teknik Direktörü Luis Pinto, karara tepki göstererek ligde daha adil ve rekabetçi kararlar alınması gerektiğini vurguladı.

Portekiz Kupası çeyrek finalinde Gil Vicente'yi 4-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran Benfica'da galibiyetten çok Jhon Duran'ın sahada yer alması konuşuluyor. Kolombiyalı forvetin skora katkı vermesi, maça damga vuran ceza tartışmasının gölgesinde kaldı.

SORUŞTURMA AÇILDI, CEZA ASKIYA ALINDI

Ligdeki Santa Clara deplasmanında uzatma dakikalarında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olması beklenen Jhon Duran hakkında açılan soruşturma, süreci farklı bir boyuta taşıdı. Yerel basında çıkan haberlere göre, yürütülen soruşturma gerekçesiyle oyuncunun kırmızı kart cezası geçici olarak kaldırıldı ve Gil Vicente maçında oynamasına izin verildi. Soruşturmanın netleşmesinin 15 günü bulabileceği belirtildi. 

GIL VICENTE CEPHESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Gil Vicente Teknik Direktörü Luis Pinto, karara tepki göstererek "Duran'ın kadroda yer almasına şaşırdım. Biz de kart gören oyuncumuz Espigares'in Guimaraes maçında oynayabilmesini umuyoruz, çünkü cezası bitmiş bir oyuncuya sahip olmak isteriz. Daha adil ve rekabetçi bir lig istiyorsak bu tavırları gözden geçirmeliyiz. Maçtan bir gün önce kırmızı kart cezasının kaldırılması pek çok şeyi sorgulatıyor." dedi.  

Gil VicentePortekizBenficaFutbolSporSon Dakika

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