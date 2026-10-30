Sedat Peker, felç kalan polisin tedavi masrafını karşıladı

Sedat Peker, felç kalan polisin tedavi masrafını karşıladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan Sedat Peker, geçirdiği kaza sonucu felç kalan özel harekât polisi Ömer Korkmaz’ın 8 milyon TL’lik tedavi masraflarının tamamını karşıladı. Korkmaz, tedavilerin ardından ilk adımlarını atmaya başladı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, görev yaptığı sırada geçirdiği trafik kazası nedeniyle felç kalan eski özel harekât polisi Ömer Korkmaz’ın 8 milyon liralık tedavi masrafını üstlendi. Kaza sonrası yatağa bağımlı hâle gelen Korkmaz için gerekli tüm finansal destek Peker tarafından karşılandı.
YÜRÜMEYE BAŞLADI
Sağlanan bu yardımın ardından hemen başlatılan tedavi süreçleri olumlu sonuç verdi. Yoğun bir tedavi dönemi geçiren Ömer Korkmaz, yapılan müdahaleler sayesinde uzun bir aradan sonra ilk adımlarını atmayı başardı.
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