Sedat Peker, felç kalan polisin tedavi masrafını karşıladı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Sedat Peker, görev yaptığı sırada geçirdiği trafik kazası nedeniyle felç kalan eski özel harekât polisi Ömer Korkmaz’ın 8 milyon liralık tedavi masrafını üstlendi. Kaza sonrası yatağa bağımlı hâle gelen Korkmaz için gerekli tüm finansal destek Peker tarafından karşılandı.

YÜRÜMEYE BAŞLADI

Sağlanan bu yardımın ardından hemen başlatılan tedavi süreçleri olumlu sonuç verdi. Yoğun bir tedavi dönemi geçiren Ömer Korkmaz, yapılan müdahaleler sayesinde uzun bir aradan sonra ilk adımlarını atmayı başardı.