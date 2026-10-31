Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti - Son Dakika
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Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

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Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti
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Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov, performansıyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Bir gol ve bir asistle mücadeleye damga vuran Rus yıldız, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de gol atan ilk Rus futbolcu olarak tarihe geçti.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Konyaspor deplasmanında farklı bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılıların 4-0 kazandığı mücadelede Aleksey Batrakov, hücumdaki etkili oyunuyla öne çıktı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golün asistini yapan Batrakov, ikinci yarının hemen başında bu kez kendisi sahneye çıktı.

ÖNCE ASİST YAPTI, SONRA GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin 49. dakikasında Gabriel Sara'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Rus futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bu golle Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydeden Batrakov, ligdeki ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon Süper Lig'deki 8. maçına çıkan Aleksey Batrakov, Konyaspor karşısında attığı golle önemli bir ilke imza attı. Rus yıldız, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk Rus futbolcu oldu. Böylece Batrakov, sarı-kırmızılı kulübün lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

AVRUPA'DAN SONRA LİGDE DE SAHNEYE ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da skor katkısı veren Batrakov, Konyaspor deplasmanında sergilediği performansla ligdeki gol hesabını açtı. Bir gol ve bir asistle 4-0'lık galibiyete doğrudan katkı sağlayan genç futbolcu, Galatasaray'ın hücum hattındaki etkili isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Konyaspor deplasmanından üç puanla dönen Galatasaray, puanını 25'e yükselterek Süper Lig'deki liderliğini korudu. Ev sahibi Konyaspor ise 8 puanda kaldı.

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Aleksey BatrakovGalatasarayKonyasporSporSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Y. Selim Y. Selim:
    bravo hemen guinnes rekorlar kitabına koyalım lütfen 5 2 Yanıtla
    Timur Yanyali Timur Yanyali:
    Ilk Golü Istanbulspor da oleg salenko atti 1996 2 2
  • Timur Yanyali Timur Yanyali:
    Hayir yine Yalan Haber.ilk Golü Süperligde atan Rus Futbolcu Oleg Salenkov dur.Istanbulsporda Ilk golünü atti.1995 96 olmasi lazim.benim Takim arkadasimdi. 2 1 Yanıtla
    çamur şevket çamur şevket:
    Galatasaray forması ile ilk golü atan rus futbolcu diyor zaten. 1 0
  • Temha Arak Temha Arak:
    fenerde dokuntuleri aliyormk,lakaka mulic vs.vs 0 0 Yanıtla
  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    Timur haberi nerenle okuyorsun GS da atsn demek istiyor :) 0 0 Yanıtla
    Timur Yanyali Timur Yanyali:
    Dogrudur yanlis okumusum 0 0
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