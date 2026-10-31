Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Konyaspor deplasmanında farklı bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılıların 4-0 kazandığı mücadelede Aleksey Batrakov, hücumdaki etkili oyunuyla öne çıktı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Yunus Akgün'ün attığı golün asistini yapan Batrakov, ikinci yarının hemen başında bu kez kendisi sahneye çıktı.

ÖNCE ASİST YAPTI, SONRA GOLÜNÜ ATTI

Mücadelenin 49. dakikasında Gabriel Sara'nın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Rus futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bu golle Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydeden Batrakov, ligdeki ilk gol sevincini de yaşamış oldu.

GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ

Bu sezon Süper Lig'deki 8. maçına çıkan Aleksey Batrakov, Konyaspor karşısında attığı golle önemli bir ilke imza attı. Rus yıldız, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk Rus futbolcu oldu. Böylece Batrakov, sarı-kırmızılı kulübün lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

AVRUPA'DAN SONRA LİGDE DE SAHNEYE ÇIKTI

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Lille karşılaşmalarında da skor katkısı veren Batrakov, Konyaspor deplasmanında sergilediği performansla ligdeki gol hesabını açtı. Bir gol ve bir asistle 4-0'lık galibiyete doğrudan katkı sağlayan genç futbolcu, Galatasaray'ın hücum hattındaki etkili isimlerinden biri oldu.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Konyaspor deplasmanından üç puanla dönen Galatasaray, puanını 25'e yükselterek Süper Lig'deki liderliğini korudu. Ev sahibi Konyaspor ise 8 puanda kaldı.