THY, Karadağ'a gidecek Türklere 1 Kasım'dan itibaren geçerli vize uyarısı yaptı - Son Dakika
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THY, Karadağ'a gidecek Türklere 1 Kasım'dan itibaren geçerli vize uyarısı yaptı

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THY, 1 Kasım 2026'dan itibaren Karadağ'a gidecek bordo pasaportlu Türk vatandaşlarına geçerli Schengen veya Karadağ vizesi uyarısı yaptı. Havayolu, yolcuların güncel giriş koşullarını Karadağ'ın resmi sitesinden kontrol edebileceğini belirtti.

TÜRK Hava Yolları (THY) 1 Kasım itibariyle Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen vizesine sahip olmaları konusunda uyardı.

Karadağ, Avrupa Birliği'nin vize politikasına uyum kapsamında 1 Kasım'dan itibaren bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarından vize isteyecek. Bu kapsamda THY, yolcularına yönelik bir uyarıda bulundu.

Havayolu şirketinin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Karadağ'a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine;1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a seyahat edecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Schengen veya Karadağ vizesine sahip olması gerekmektedir. Diğer ülke vatandaşları için farklı vize gereklilikleri ve giriş koşulları uygulanabilir. Seyahatinizden önce, pasaport türünüze ve tabi olduğunuz vize gerekliliklerine ilişkin güncel giriş koşullarını Karadağ'ın resmi internet sitesinden kontrol edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
Türk Hava YollarıKaradağTurizmGüncelSon Dakika

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