Uydu görüntüleriyle incelendi: İran'ın vurduğu ABD üslerindeki hasar milyarlarca doları buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Uydu görüntüleriyle incelendi: İran'ın vurduğu ABD üslerindeki hasar milyarlarca doları buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uydu görüntüleriyle incelendi: İran\'ın vurduğu ABD üslerindeki hasar milyarlarca doları buldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Associated Press, Orta Doğu'daki ABD üslerine yönelik İran saldırılarının bilançosunu çıkardı. İnceleme, ağustos sonuna kadar 115'i aşkın İHA ve füze saldırısının 26 üsse zarar verdiğini, saldırılarda ilk hedefin erken uyarı sistemleri olduğunu gösterdi. Bölgesel yetkililere göre ABD, varlıklarının büyük kısmını Basra Körfezi'nden çekti.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansının yaptığı incelemelerde, İran'ın Orta Doğu'daki 20'den fazla ABD üssüne düzenlediği saldırıların uçaklara ve binalara isabet etmeden önce erken uyarı sistemlerine odaklandığı ve milyarlarca dolarlık ekipman hasarına yol açtığı ortaya çıktı.

AP, uydu görüntüleri ve yerel yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucunda, İran saldırılarının ABD üslerinde yol açtığı hasara ilişkin bir rapor yayımladı.

115'TEN FAZLA SALDIRI, 26 ÜS

Rapora göre, Ağustos ayı sonuna kadar İran ya da İran destekli milis gruplarının üstlendiği 115'ten fazla insansız hava aracı veya füze saldırısı, Orta Doğu'daki 26 ABD askeri üssü ve ABD'ye ait teçhizatın bulunduğu diğer tesislerdeki binalara hasar verdi ya da bunları tahrip etti.

İran, üslere saldırmadan önce uçak hangarlarını ve saldırı erken uyarı sistemlerini hedef alarak, daha büyük saldırılar için kendine yol açtı.

VARLIKLARIN ÇOĞU BASRA KÖRFEZİ'NDEN ÇEKİLDİ

Kuveyt'teki üsler başta olmak üzere İran saldırılarının bilançosunun milyarlarca dolar olduğu belirtiliyor.

İki bölgesel yetkili, İran'ın ABD üslerine verdiği bu hasarın, ABD'nin Orta Doğu'daki varlığını önemli ölçüde yeniden şekillendirdiğini ve ABD'nin varlıklarının çoğunu Basra Körfezi'nden çektiğini belirtti.

Bu yetkililerden biri, bunlar arasında uçaklar, hava savunma sistemleri, iletişim sistemleri ve üs operasyonları için hayati önem taşıyan diğer teçhizatın da bulunduğunu söyledi.

PENTAGON: ÜSLERİMİZ İYİ KORUNUYOR

Konuya ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) herhangi bir yorum gelmezken, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell AP'ye açıklamalarda bulundu.

Parnell, "Üslerimiz iyi korunuyor ve ABD ordusu hiç olmadığı kadar güçlü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriAssociated PressBasra KörfeziOrta DoğuİncelemePolitikaAğustosGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Dallıkavak Tüneli açıldı 20 dakikalık yol 5 dakikaya indi Dallıkavak Tüneli açıldı! 20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Fenerbahçe’nin istediği hocadan sürpriz çıkış İşte söyledikleri Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
18:15
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho’nun tarihi rekoru sona erdi
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho'nun tarihi rekoru sona erdi
18:09
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
18:02
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok İşte sebebi
Mason Greenwood Göztepe maçında kadroda yok! İşte sebebi
17:57
Kadro dışı kaldı Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk 11’ler belli oldu
Kadro dışı kaldı! Fenerbahçe-Göztepe maçında ilk 11'ler belli oldu
17:41
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı
Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 18:27:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Uydu görüntüleriyle incelendi: İran'ın vurduğu ABD üslerindeki hasar milyarlarca doları buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android