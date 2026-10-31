Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü - Son Dakika
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Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü

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Osimhen\'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü
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Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği maçın ardından Victor Osimhen'in deplasman tribününe sekerek gitmesi sakatlık endişesine neden oldu. İlk yarıda kısa süreli tedavi gören Nijeryalı yıldızın görüntüleri soru işaretleri yaratırken, Galatasaray'dan herhangi bir sakatlık açıklaması gelmemesi ciddi bir sorun olmadığı yönünde yorumlandı.

Süper Lig'de Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in maç sonundaki görüntüsü dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk yarısında kısa süreli sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldızın, mücadele sonrasında deplasman tribününe sekerek gitmesi sakatlık endişesine yol açtı. Ancak Osimhen'in ciddi bir sakatlığı olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

OSİMHEN'İN SEKEREK YÜRÜMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Victor Osimhen, deplasman tribünündeki taraftarları selamlamaya gitti. Nijeryalı yıldızın bu sırada sekerek ilerlemesi dikkat çekti. Osimhen'in yüzünün gülmesi ise görüntülerde öne çıkan bir diğer ayrıntı oldu.

İLK YARIDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Osimhen, mücadelenin ilk yarısında kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Sahada tedavi gördükten sonra oyuna devam eden 27 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

61. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmanın 61. dakikasında yerini Deniz Gül'e bırakan Osimhen, maçın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevincine katıldı. Yıldız futbolcunun tribüne giderken sekerek yürümesi, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle dikkat çekti.

GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELMEDİ

Osimhen'in maç sonundaki görüntülerinin ardından sağlık durumu merak edilirken, Galatasaray'dan oyuncunun sakatlığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Nijeryalı golcünün sekerek ilerlemesinin bir sağlık sorunundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise bilinmiyor.

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Osimhen'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü
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Victor OsimhenGalatasarayKonyasporSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Haber Muavini Haber Muavini:
    Ne olmuş... Maşallah ismi 5 harfli dinimizde yemenin haram ilan edildiği mahluk gibi... Klasik Cinconsporlu olduğu için mağduru oynuyor acısınlar diye 0 0 Yanıtla
  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi futbolcu osimen çok karakterli bir insan ama bakıyorsun hatta karakterli futbolcular Galatasaray'a geliyor demek ki bir şey var kulüp kalitelidir karakter oyuncu alıyor ve oyunculara değer veriyor ortaya da bu sonuç çıkıyor örnek kulüptür Galatasaray hem Türkiye'de hem Avrupa'da en büyük takım 0 0 Yanıtla
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