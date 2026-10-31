Osimhen\'e ne oldu? Galatasaraylıları korkutan görüntü

Süper Lig'de Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in maç sonundaki görüntüsü dikkat çekti. Karşılaşmanın ilk yarısında kısa süreli sakatlık yaşayan Nijeryalı yıldızın, mücadele sonrasında deplasman tribününe sekerek gitmesi sakatlık endişesine yol açtı. Ancak Osimhen'in ciddi bir sakatlığı olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

OSİMHEN'İN SEKEREK YÜRÜMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın Konyaspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetin ardından Victor Osimhen, deplasman tribünündeki taraftarları selamlamaya gitti. Nijeryalı yıldızın bu sırada sekerek ilerlemesi dikkat çekti. Osimhen'in yüzünün gülmesi ise görüntülerde öne çıkan bir diğer ayrıntı oldu.

İLK YARIDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Osimhen, mücadelenin ilk yarısında kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Sahada tedavi gördükten sonra oyuna devam eden 27 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

61. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

Karşılaşmanın 61. dakikasında yerini Deniz Gül'e bırakan Osimhen, maçın ardından takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevincine katıldı. Yıldız futbolcunun tribüne giderken sekerek yürümesi, ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle dikkat çekti.

GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI GELMEDİ

Osimhen'in maç sonundaki görüntülerinin ardından sağlık durumu merak edilirken, Galatasaray'dan oyuncunun sakatlığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Nijeryalı golcünün sekerek ilerlemesinin bir sağlık sorunundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise bilinmiyor.