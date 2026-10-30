Özgür Özel'den ev hapsindeki Dedetaş'a ziyaret - Son Dakika
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Özgür Özel'den ev hapsindeki Dedetaş'a ziyaret

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Özgür Özel\'den ev hapsindeki Dedetaş\'a ziyaret
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Özgür Özel\'den ev hapsindeki Dedetaş\'a ziyaret
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsi kararıyla tahliye edilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, soruşturma sürecine tepki göstererek Üsküdar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye vurgu yaptı. Özel, “Sinem Başkan'ı bu evin içinde tutmak, Üsküdar'a kafa tutmaktır” dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ev hapsi kararıyla tahliye edilen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Özel, Dedetaş hakkındaki suçlamalara ve soruşturma sürecine tepki gösterdi.

SORUŞTURMA SÜRECİNE TEPKİ

Üsküdar'da halkın takdirini kazanmış bir belediye başkanının mesnetsiz iddialarla hedef alındığını savunan Özel, sürecin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özgür Özel'den ev hapsindeki Dedetaş'a ziyaret

Özel, “Sinem Başkan gibi hem bir ilçenin sevgilisi olmuş hem de Türkiye'de takdir toplamış bir belediye başkanını hırsızlıkla, yolsuzlukla suçlayacaksınız. Dört dalga operasyon yapılacak ama başkanla ilgili hiçbir şey çıkmayacak. Sonra bir kişiye kendini kurtarmak için iftira attırıp içeri alacaksınız. Bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den ev hapsindeki Dedetaş'a ziyaret

“ÜSKÜDAR HALKININ İRADESİNE KAFA TUTULAMAZ”

Üsküdar halkının seçimlerde ortaya koyduğu iradeye dikkat çeken Özel, belediye başkanının ev hapsinde tutulmasına da tepki gösterdi.

Özel, “Üsküdarlılar önlerine sandık koyduğumuzda büyük bir farkla kararını verdi. Eğer burası cumhuriyetse, rejimin adı demokrasiyse milletin dediği olur. Millete kafa tutulmaz. Sinem Başkan'ı bu evin içinde tutmak, Üsküdar'a kafa tutmaktır” dedi.

Sinem Dedetaş, belediyede yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmış ve 1 Ağustos 2026 tarihinde Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. 

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