Arnavutköy'de üç okulda gece yarısı yüksek sesle müzik ve marş çalındı - Son Dakika
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Arnavutköy'de üç okulda gece yarısı yüksek sesle müzik ve marş çalındı

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Arnavutköy\'de üç okulda gece yarısı yüksek sesle müzik ve marş çalındı
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İstanbul Arnavutköy'de gece 00.30 sıralarında üç okulun ses sisteminden aniden yüksek sesle müzik ve marş yayını duyuldu. Uykularından uyanan mahalle sakinleri pencerelere çıkarken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi; okullarda teknik arıza ihtimali değerlendiriliyor.

İstanbul Arnavutköy'de gece saat 00.30 sıralarında 3 farklı okulun ses sistemlerinden aniden yüksek sesle müzik ve marşlar çalınmaya başladı. Gece sessizliğini bozan yayın nedeniyle mahalle sakinleri büyük şaşkınlık yaşarken, evlerin ışıkları birer birer yandı. Bazı vatandaşlar pencerelere çıkarak neler olduğunu anlamaya çalıştı. Okulların ses sistemlerinde teknik bir arıza yaşanmış olabileceği değerlendirilirken, gece yarısı yaşanan ilginç anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşık Veysel İlkokulu, Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nun ses sistemlerinden aniden yüksek sesle müzik ve marş yayınları duyulmaya başlandı.

Gece saatlerinde sokakların sessizliğini bozan yüksek sesli yayın, çevrede yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Beklenmedik sesler nedeniyle uykularından uyanan bazı mahalle sakinleri, neler yaşandığını anlamak için evlerinin pencerelerine çıktı.

Gece yarısı evlerin ışıkları birer birer yandı

Okullardan yükselen müzik ve marş sesleri mahallede şaşkınlığa neden oldu. Gece saatlerinde birden başlayan yayın nedeniyle çevredeki evlerin ışıkları birer birer yanarken, vatandaşlar pencerelerden sokağı ve okul binalarını izlemeye başladı.

Gecenin sessizliğinde duyulan yüksek sesli yayın, mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarıyla da kaydedildi.

Üç okulun ses sisteminden müzik ve marş yayını duyuldu

Aşık Veysel İlkokulu, Arnavutköy Cumhuriyet Ortaokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'ndan duyulan yayınların neden başladığı henüz netlik kazanmadı. Okulların ses sistemlerinde teknik bir arıza yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuİstanbulEğitimGüncelMüzikYerelSon Dakika

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