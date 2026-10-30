İstanbul'dan havalanan uçakta büyük tehlike! Kanadı parçalandı - Son Dakika
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İstanbul'dan havalanan uçakta büyük tehlike! Kanadı parçalandı

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İstanbul\'dan havalanan uçakta büyük tehlike! Kanadı parçalandı
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İstanbul Havalimanı'ndan Kopenhag'a gitmek üzere havalanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağına kuş sürüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın kanadında parçalanma ve ağır hasar oluşurken pilot, kontrol kulesinden acil iniş izni istedi. Saat 09.10'da havalanan uçak, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı. Yolcular tahliye edilerek başka bir uçağa aktarıldı. Kopenhag seferi gecikmeli olarak yeniden gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.10'da Kopenhag'a gitmek üzere havalanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, kalkışın ardından kuş sürüsüyle karşılaştı.

Çok sayıda kuşun aynı anda uçağa çarpması sonucu büyük bir gürültü duyuldu. Çarpmanın etkisiyle uçağın kanadında parçalanma ve ağır hasar meydana geldi.

PİLOT ACİL İNİŞ İZNİ İSTEDİ

Yaşanan olayın ardından pilot, İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni talep etti.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından rotasını değiştiren uçak, kalkış yaptığı İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ HAZIR BEKLETİLDİ

Uçağın dönüş kararı üzerine havalimanındaki acil müdahale ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.

Hasar gören yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı. İnişin ardından uçaktaki yolcular tahliye edildi.

YOLCULAR BAŞKA UÇAĞA AKTARILDI

Kuş çarpması nedeniyle seferini tamamlayamayan uçağın yolcuları, Kopenhag'a ulaşabilmeleri için başka bir uçağa aktarıldı.

Danimarka seferi, yaşanan olay nedeniyle gecikmeli olarak yeniden başladı.

İstanbul HavalimanıKopenhagİstanbulPegasusPilotDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Tom Hanks'in başrolünü üstlendiği Sully adlı film hatırıma geldi. Bu filmde de kuş sürüsü uçağın iki motoruna da çarpıp hasar veriyordu. Gerisini anlatmayayım belki izlemek isteyen olabilir. Büyük geçmiş olsun. Ucuz atlatılmış. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'dan havalanan uçakta büyük tehlike! Kanadı parçalandı - Son Dakika
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