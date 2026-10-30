İstanbul\'dan havalanan uçakta büyük tehlike! Kanadı parçalandı

Neyzen Erdinç Bal:

Tom Hanks'in başrolünü üstlendiği Sully adlı film hatırıma geldi. Bu filmde de kuş sürüsü uçağın iki motoruna da çarpıp hasar veriyordu. Gerisini anlatmayayım belki izlemek isteyen olabilir. Büyük geçmiş olsun. Ucuz atlatılmış.