Görüntü Türkiye\'den! Fotoğraf çekimi kabusa döndü

İstanbul Boğazı'nda fotoğraf çekimi gerçekleştiren bir sosyal medya fenomeni, elinde tuttuğu dev helyum balonlarının şiddetli rüzgarın etkisiyle savrulması sonucu korku dolu anlar yaşadı. Rüzgarın kuvvetiyle dengesini kaybedip deniz kenarına doğru sürüklenmeye başlayan kadın, çevredekilerin ve fotoğrafçının zamanında müdahalesiyle facianın eşiğinden döndü.

ÇEKİM SANİYELER İÇİNDE TEHLİKELİ BİR ANA DÖNÜŞTÜ

İstanbul Boğazı kıyısında profesyonel fotoğraf çektirmek isteyen sosyal medya fenomeni gelin, konsept gereği elinde çok sayıda büyük helyum balonu tutuyordu. Ancak açık alanda sürdürülen çekim esnasında aniden şiddetlenen rüzgar, planlanan kareleri saniyeler içinde büyük bir tehlikeye dönüştürdü. Kuvvetli rüzgar, genç kadının elindeki dev balon grubunu bir anda savurmaya başladı. Balonları elinden bırakmayan fenomen gelin, oluşan yüksek çekim kuvveti nedeniyle dengesini kaybetti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, genç kadının ilk etapta balonları kontrol altında tutmaya çalıştığı ancak şiddetini artıran rüzgar karşısında ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

DENİZ KENARINA SÜRÜKLENDİ

Rüzgarın etkisiyle ayakları zeminde kaymaya başlayan fenomen, balonların çekim gücüyle kıyıdaki taş yapıya ve deniz kenarına doğru sürüklendi. Görüntülere, genç kadının kısa bir an için yerden havalanacakmış gibi olduğu tehlikeli anlar yansıdı.

FOTOĞRAFÇI ÇEKİMİ BIRAKIP YARDIMA KOŞTU

Oluşan hayati tehlikeyi son anda fark eden fotoğrafçı, kamerayı bırakıp derhal gelinin yardımına koştu. Hızla müdahale eden fotoğrafçı, genç kadını sıkıca tutarak daha fazla sürüklenmesini engelledi. Böylece kadının kıyıdaki taş yapıya çarpması ya da denize düşmesi son anda önlendi. Olayda herhangi bir yara almayan sosyal medya fenomeninin, yaşadığı kısa süreli paniği atlattıktan sonra fotoğraf çekimine devam ettiği öğrenildi.