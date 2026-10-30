Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da lise öğrencisi olan 17 yaşındaki milli yüzücü Can Acar, sağ ayak bileğinde tespit edilen kemik tümörü nedeniyle 2 yıl içinde iki kez ameliyat oldu. Tümörün nüksettiğini öğrendikten 2 gün sonra Derya Büyükuncu'nun 33 yıllık rekorunu kıran Acar, Avrupa ve Dünya Gençler şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etti. 42 Türkiye rekoru bulunan genç sporcunun hedefi 2028 Los Angeles Olimpiyatları.

Ankara'da lise öğrencisi Can Acar (17), 4 yıl önce sağ ayak bileğinde tespit edilen kemik tümörü nedeniyle 2 yıl içinde geçirdiği iki ameliyattan sonra 2024, 2025 ve 2026 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonaları, 2025 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonasında Türkiye'yi temsil etti. Acar'ın 13-18 yaş aralığında toplam 42 Türkiye rekoru bulunuyor.

Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı

TED Ankara Koleji'nde yüzde 80 sporcu bursu ile lise eğitimine devam eden Can Acar, 5 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başladı. 4 sezondur Fenerbahçe bünyesinde mücadele eden Can Acar, Mart 2022'de sağ ayak bileğinin dış kısmında tespit edilen kemik tümörü nedeniyle ameliyat oldu. Acar, ameliyattan 8 ay sonra Gaziantep Baraj Geçme Yarışı'nda 13 yaş 50 metre sırtüstünde 28,05'lik dereceyle ilk Türkiye rekorunu kırarak yüzmeye dönüş yaptı.

TÜMÖR NÜKSETTİ, 2 GÜN SONRA 33 YILLIK REKORU KIRDI

Temmuz 2023'te tümörün nüksettiğini ve ikinci kez ameliyat olması gerektiğini öğrenen Acar, bu haberden 2 gün sonra katıldığı 14 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre sırtüstünde 58,97'lik dereceyle Derya Büyükuncu'ya ait 33 yıldır kırılamayan rekoru kırdı. Ardından da ikinci ameliyatını oldu.

Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı

AMELİYATTAN SONRA MİLLİ TAKIM

Ardından Mart 2024'teki Milli Takım Seçmelerinde 50 metre sırtüstü yarışında 15-16-17 yaş rekorunu kıran Acar, 2024 Litvanya Avrupa Gençler Şampiyonası'na katılan en genç erkek sporcu olma unvanını elde etti. İlk milli takım deneyimini Mart 2024'te Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentindeki Multinations Youth Swim Meet'te yaşayan milli yüzücü, 2025 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda, 2024, 2025 ve 2026 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etti. 2024 ve 2025 COMEN Cup'ta (Akdeniz Kupası) altın madalya kazanan Acar'ın bugün 50, 100 ve 200 metre sırtüstü branşlarında, 13-18 yaş aralığında toplam 42 Türkiye rekoru bulunuyor.

Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı

AMELİYATLAR ÇOK ZORLADI

Can Acar, kemik tümörü ile mücadele etmesine rağmen yüzmeyi bırakmadığını söyleyerek, "Geçirdiğim ameliyatlar beni tabii ki çok kaygılandırdı ve çok zorladı; ama aynı zamanda da benim sporcu kimliğimin, karakterimin şekillenmesinde çok büyük bir rol aldı. Bir an önce iyileşerek spora geri dönmek için elimden geleni yaptım ve başardım. Toplam 42 tane Türkiye rekorum var. 2025'te Dünya Gençler Şampiyonası'nda, 2024-2025-2026 senelerinde Avrupa Gençler Şampiyonaları'nda, Akdeniz Gençler Kupası'nda ve Multinations Yüzme Şampiyonaları'nda ülkemi milli takım yüzücüsü olarak temsil ettim. Şimdi hedefim 2028 yılında Los Angeles'ta gerçekleşecek olan Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi ve bayrağımızı temsil etmek istiyorum. Şu anda Amerika'da üniversite okuma hayalim için bir koşuşturma içindeyim. ABD'nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi'nde okumak istiyorum" dedi.

GENÇLERE TAVSİYESİ: SÜRECE ODAKLANIN

Can Acar, yüzmenin sabır gerektiren bir spor olduğunu söyleyerek, "Yüzme dalında bir sezon çok kötü, diğer sezon çok iyi geçebilir. Yani birazcık sonuca değil, sürece odaklanmak gerektiğini düşünüyorum. Benim bu alanla ilgilenen gençlere tavsiyem, sadece sonuca değil, sürece ve o süreçte ne yaptığınıza ne kadar verimli antrenman yaptığınıza ve ne kadar güzel vakit geçirdiğinize önem verin. Genç yaşlarda spor yapmak aynı zamanda kimliğinizi, karakterinizi oluşturuyor, size bir disiplin katıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Derya BüyükuncuLos AngelesFenerbahçeAmeliyatTürkiyeAnkaraGüncelSağlıkDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
Artık saklamıyorlar Devrim Özkan’dan Deniz Can Aktaş’a ilan-ı aşk Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
11:55
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı İşte verdiği isim
Galatasaray aşkını oğlunun kimliğine taşıdı! İşte verdiği isim
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:36
Trafik denetiminde yeni dönem Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
Trafik denetiminde yeni dönem! Radarı fark edince frene basmak yetmeyecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 12:48:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android