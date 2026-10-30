Kerem Aktürkoğlu Fener\'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak

Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi nedeniyle Benfica'ya 1 milyon euro daha ödeme yapacak. Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve 30 gole katkı sağlama bonuslarının devreye girmesiyle ek ödeme yükümlülüğü oluştuğu öne sürüldü.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sözleşmesindeki iki bonus maddesinin gerçekleşmesi nedeniyle Benfica'ya 1 milyon euro daha ödeyecek. Söz konusu bonusların, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme ve 30 gole katkı sağlama şartlarına bağlı olduğu belirtildi.
BENFICA'YA 1 MİLYON EURO DAHA
Bu gelişmeyle birlikte sarı-lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu transferi için ödeyeceği toplam tutar 1 milyon euro daha artacak. Ek ödemenin bonus maddelerinin devreye girmesinden kaynaklandığı ifade edilirken, iki bonusun ayrı ayrı ne kadar ödeme gerektirdiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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