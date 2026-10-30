Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak

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Kerem Aktürkoğlu Fener\'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
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Kerem Aktürkoğlu Fener\'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
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Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi nedeniyle Benfica'ya 1 milyon euro daha ödeme yapacak. Sarı-lacivertlilerin, yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve 30 gole katkı sağlama bonuslarının devreye girmesiyle ek ödeme yükümlülüğü oluştuğu öne sürüldü.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sözleşmesindeki iki bonus maddesinin gerçekleşmesi nedeniyle Benfica'ya 1 milyon euro daha ödeyecek. Söz konusu bonusların, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme ve 30 gole katkı sağlama şartlarına bağlı olduğu belirtildi.

BENFICA'YA 1 MİLYON EURO DAHA

Bu gelişmeyle birlikte sarı-lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu transferi için ödeyeceği toplam tutar 1 milyon euro daha artacak. Ek ödemenin bonus maddelerinin devreye girmesinden kaynaklandığı ifade edilirken, iki bonusun ayrı ayrı ne kadar ödeme gerektirdiğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kerem AktürkoğluFenerbahçeBenficaSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Kahraman Menteşe Kahraman Menteşe:
    Her tarafı zarar 10 0 Yanıtla
  • f9s856p7c2 f9s856p7c2:
    çok şükür Galatasaray bunu sattı para kazandı 2 0 Yanıtla
  • Coşkun Barış Coşkun Barış:
    adam bela olmuş fenerin başına 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak - Son Dakika
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