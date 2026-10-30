Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim

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Mustafa Sarıgül Yeni Parti\'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim
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Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında yürütülen kara para aklama ve istismar soruşturmaları nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Partisini soruşturmalarla ilgili tartışmaların dışında tutmak istediğini belirten Sarıgül, soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar parti üyeliğinden ayrıldığını ifade ederek, "Adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim" dedi.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül, kararını hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle ortaya çıkan tartışmaların partisine zarar vermemesi amacıyla aldığını belirtti.

"PARTİMİ TARTIŞMALARIN DIŞINDA TUTMAK İSTİYORUM"

İstifa kararına ilişkin açıklama yapan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:

"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim."

Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı ve yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmayan fonlara yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturmada, 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı yapıldığı öne sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Devam eden soruşturmada 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonda Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Öte yandan soruşturma dosyasında Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer almış, bu iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklanmıştı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • 8rbkf8zwj8 8rbkf8zwj8:
    partiden istifa et ama milletvekili maaşı almaya devam et …? Ne güzel dünya.. sorumluluk alma maaş al 44 2 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    GİDERSİNDE TEKRAR GERİ GELMEN BİRAZ ZOR GİBİ 11 2
    Tuna Ural Tuna Ural:
    Alpay Ozalan 2 dönem vekıl tek önergesi yok meclıs de dolu yani 0 0
    BARBAROS BARBAROS:
    Adalet tecelli ederse sarıgülün vay haline hem dünyada hem ahirette. İddia doğru ise! 0 0
  • Caner Caner:
    Özgür de aynı ayak olduğu için şimdiye kadar ihraç edemedi. 36 5 Yanıtla
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Memleketin en önemli sorunu bu zaten, milleti görmemezlikten gelmeye devam edin. 14 4
  • ermisadam1983 ermisadam1983:
    etmedi kovuldu tiktoka devamm 23 1 Yanıtla
  • Discovery 777 Discovery 777:
    Boyle iyi bir insanı belden asagı vurmak çok ayip 0 20 Yanıtla
    Nizamettin Altunyay Nizamettin Altunyay:
    demekki bayagi yakindan taniyorsun 10 1
    Ümit Gengenç Ümit Gengenç:
    iyi insanmı? yıllar önce ABD ile yaptığı anlaşma ları kendi partilileri ifşa etmişti üstü kapatıldı esas o zaman olacaktı bu işler 6 1
    Cabbar aga Cabbar aga:
    sana da ellemis yada elletmis demekki 4 0
  • Emrah Cınar Emrah Cınar:
    bunun korumasının adımıydı ADALET 15 1 Yanıtla
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