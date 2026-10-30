Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgül ailesine yönelik "kara para aklama" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10’u yakalanırken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Daha önce gözaltına alınan 8 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama iddialarının araştırıldığı soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında bu sabah 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU

Operasyon kapsamında Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım'ın ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Öte yandan soruşturmanın önceki aşamasında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.

GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mustafa Gürlek Mustafa Gürlek:
    mal varlığına el konulsun ticari faaliyetleri araştırılsın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transferde dört büyükleri buluşturan isim Menajerinden itiraf Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi
Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında
Lapseki-Çanakkale yolunda korkunç kaza: Otomobil parçalandı, 2 genç öldü Lapseki-Çanakkale yolunda korkunç kaza: Otomobil parçalandı, 2 genç öldü
Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:21
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
09:15
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
09:07
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
08:31
Binance’deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 09:47:55. #.0.2#
SON DAKİKA: Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android