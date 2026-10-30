Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından ortaya çıkan görüntüler sarı-lacivertli taraftarları öfkelendirdi. Mert Müldür'ün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sarılması, "Galatasaray'a gitmek mi istiyor?" sorusunu akıllara getirdi. Görüntülerin ardından Mert Müldür'e yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, milli futbolcunun ezeli rakibe transfer olabileceği yönündeki yorumlar da artmaya başladı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Mert Müldür'ün Okan Buruk ile samimi görüntüsü dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcunun Galatasaray Teknik Direktörü'ne sarıldığı anlar, derbi mağlubiyetinin ardından taraftarlar arasında tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Derbi yenilgisinin ardından ortaya çıkan görüntüye bazı Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi. Mert Müldür'ün ezeli rakibin teknik direktörüne sarılmasını eleştiren taraftarlar, milli futbolcunun bu davranışını sorguladı.

"GALATASARAY'A MI TRANSFER OLMAK İSTİYOR?"

Görüntünün ardından bazı taraftarlar, Mert Müldür'ün Galatasaray'a transfer olmak isteyip istemediğine yönelik yorumlarda bulundu. Ancak futbolcunun Okan Buruk'a sarılması dışında olası bir transfere işaret eden herhangi bir bilgi bulunmuyor. 

Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır olduGalatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli olduArchie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Mert MüldürGalatasarayOkan BurukFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • p46n8xrkr8 p46n8xrkr8:
    GS de kadroya giremez zaten.. 0 0 Yanıtla
  • tekeler61 tekeler61:
    ortamı germeye ne gerek var bu takımlar ve oyuncular düşman değil sporda rakip. 0 0 Yanıtla
  • yasin açöldüm yasin açöldüm:
    ne alaka mert efendi adam yaptıgı dogal olan davranış..napacak köpek gibi gidip kavgamı edecekti...maç bitti dostça ayrılacak savaşmı bu ya nedir bu olaylar 0 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Madem o kadar değerli Mert Müldür o zaman taraftar olarak en ufak hatasında demoralize etmeyin sahada. Sanırsın bu futbolcuları eleştiren taraftarlar çok yetenekli becerikli kişiler iyi o zaman çıkın sahaya kendiniz oynayın. Fenerbahçeliyim ama bıktım bu düşman ülkeler gibi takım tutan taraftarlar dan profesyonel hayat kim nereye isterse oraya gider oynar bu kadar basit. İş hayatında da bu böyledir. 0 0 Yanıtla
  • Tazmania80 Tazmania80 Tazmania80 Tazmania80:
    devre arasi gs de 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
11:10
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
11:09
Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
11:06
Binance saldırısında yeni gelişme Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
Binance saldırısında yeni gelişme! Hackerlar milyarları başka kripto paralara çevirdi, piyasalar çakıldı
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:35
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
10:00
Beştepe’deki açılışa damga vuran an Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:27:07. #.0.2#
SON DAKİKA: Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android