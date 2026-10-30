Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

Ferudun Ozmen:

Madem o kadar değerli Mert Müldür o zaman taraftar olarak en ufak hatasında demoralize etmeyin sahada. Sanırsın bu futbolcuları eleştiren taraftarlar çok yetenekli becerikli kişiler iyi o zaman çıkın sahaya kendiniz oynayın. Fenerbahçeliyim ama bıktım bu düşman ülkeler gibi takım tutan taraftarlar dan profesyonel hayat kim nereye isterse oraya gider oynar bu kadar basit. İş hayatında da bu böyledir.