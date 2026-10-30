TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok - Son Dakika
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TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok

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TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
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TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
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Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. zirvesi başladı. Ankara'da bir araya gelen liderlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yok. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kardeşiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan; zirvede Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan gibi ülkelerin liderleri yer alırken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev önceden planlanmış programı nedeniyle katılmayacağını bildirmişti.

Türk Devletleri Teşkilatının 13. zirvesi, bu yıl 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla Ankara'da düzenleniyor.

"AİLE MECLİMİZİN KKTC İLE TEMASLARINI ARTIRACAĞINA İNANIYORUM"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderlere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Bu noktada aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın çalışmalarımıza sunduğu katkıları da takdirle karşıladığımızı vurgulamak istiyorum. Serdar kardeşimin dinamik liderliğinde Türkmenistan'ı en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimizde görmeyi temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Devlet Başkanları, Sayın Genel Sekreter, kıymetli heyet üyeleri; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türk Devletleri Teşkilatımızın 10'uncu zirvesi münasebetiyle siz kıymetli kardeşlerimi Ankara'da misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Dün Cumhuriyetimizin 103'üncü yıl dönümünü sizlerin katılımıyla, büyük bir gurur ve coşkuyla idrak ettik. Bugün ise kardeş Türk devletlerinin liderleri olarak müşterek geleceğimizi konuşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"TÜRK DEVLETLER TEŞKİLATI MEDENİYET PARKI BİRLİKTELİĞİMİZİ DAHA DA KÖKLEŞTİRDİ"

Dün açılışını birlikte yaptığımız Türk Devletler Teşkilatı Medeniyet Parkı, sizlerin de özel hediyeleriyle aramızdaki birlikteliği daha da kökleştirmiştir. Dün ve bugün verdiğimiz aile fotoğrafı; hem geçmişimize duyduğumuz sadakatin hem de ortak geleceğimizi birlikte inşa etme irademizin sembolü olmuştur.

Değerli kardeşlerim; zirvemizin temasını merhum Gaspıralı İsmail Bey'den ilhamla 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' olarak belirledik. Bize göre dilde birlik; ortak hazinemizi yaşatmak, geliştirmek ve birbirimizi aracısız anlayabilmektir. Fikirde birlik; ortak hedefler etrafında kenetlenmek ve müşterek bir strateji geliştirebilmektir. İşte birlik ise sözümüzü eyleme, irademizi esere, kararlarımızı neticeye dönüştürebilmektir.

"TEŞKİLATIMIZIN DÖNEM BAŞKANLIĞINI AZERBAYCAN'DAN DEVRALIYORUZ"

Bu anlayışla Türkiye olarak teşkilatımızın dönem başkanlığını bugün Azerbaycan'dan devralıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşkilatımız adına tebriklerimi iletiyorum.

İnşallah dönem başkanlığımızda teşkilatımızın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedefliyoruz. Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz.

Türk dünyasının geleceğini inşa ederken aile kurumunun güçlendirilmesine ve kadınların toplumlarımızdaki rolünün desteklenmesine önem veriyoruz. Aile ve Kadın Konseyi Yüksek Onur Kurulu'nun ilk toplantısını eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde yapmasından büyük memnuniyet duyuyorum.

Şunu burada altını çizerek vurgulamak isterim. Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz. Bu noktada aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ın çalışmalarımıza sunduğu katkıları da takdirle karşıladığımızı vurgulamak istiyorum. Serdar kardeşimin dinamik liderliğinde Türkmenistan'ı en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimizde görmeyi temenni ediyoruz.

"KALICI BARIŞ İÇİN ELİMİZDEN GELEN KATKIYI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kıymetli dostlarım; barış ve istikrarın hâkim olduğu bir Güney Kafkasya, bölge ülkeleriyle birlikte bütün Türk dünyasına önemli fırsatlar sunacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan'la yürüttüğü temasları destekliyor, kalıcı barış için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum. Bölgemizde yaşanan ihtilafların hiçbir tarafa kazanç getirmediği gibi küresel ekonomi, ticaret ve enerji piyasaları üzerinde ağır sonuçları olmaktadır. İran'la son dönemde tekrar artan tansiyonun silahlar yerine diplomasiye tahvil edilmesi temennimizdir.

Kanayan yaramız olan Filistin meselesinin adil çözümü için Türk devletleri olarak daha fazla çaba göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar çalışmalarının bir an evvel başlatılması için gerekli katkıyı sağlamalıyız. 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesine destek vermeyi sürdürmeliyiz.

Kıymetli kardeşlerim; mazimiz gibi istikbalimiz, sıkıntılarımız gibi başarılarımız da ortaktır. Her bir üyemizin millî hassasiyetlerini gözeterek kazan-kazan anlayışıyla ortak çıkarlarımızı büyütmeye gayret etmeliyiz. Ben inanıyorum ki Türk dünyasını doğudan batıya uzanan güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürmek bizlerin elindedir.

"SİBER İŞ BİRLİĞİ MUTABAKATI EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRİLMELİ"

Trans Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru, yarının ticaretine yön verecek stratejik bir hattır. Türkistan'daki buluşmamızda ifade ettiğimiz üzere siber güvenlik; kara, hava ve deniz güvenliğimiz kadar hayatidir. Siber güvenlik ve siber iş birliği mutabakatının en kısa sürede imzalanarak hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Uzay alanında ortak uydu projemizin hızlandırılması önceliklerimiz arasında olmayı sürdürüyor. Ortak bir dijital ticaret platformu üzerinden ülkelerimizin pazarlarını tek bir çatı altında buluşturabiliriz. Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil gruplarını kapsayacak Büyük Türk Dili Modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara bütün üye ülkelerimizin katkı sunmasını bekliyoruz.

Dönem başkanlığımızda yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz. 2027-2031 stratejisiyle stratejik ortaklık, ebedî dostluk anlaşmasının nihayetlendirilmesini çok önemli buluyorum. Biliyorsunuz 11-12 Kasım tarihlerinde COP31 Liderler Zirvesi'ne Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Siz değerli kardeşlerimin katılımını beklediğimi tekrar ifade etmek isterim.

Kıymetli kardeşlerim; genel sekreterlik görevi sona eren Sayın Kubanıçbek Ömüraliyev'e 2022 yılından beri teşkilatımıza sunduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Yeni Genel Sekreterimiz Mirvahid Azimov'a şimdiden başarılar diliyorum. Bugün devraldığımız dönem başkanlığını ağır bir sorumluluk ve kıymetli bir emanet olarak görüyoruz. İnşallah bu emanete hakkıyla sahip çıkmanın gayretinde olacağız."

TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Öte yandan; Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, solunda ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev bulundu.

TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev

ALİYEV KATILMADI

Öte yandan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önceden planlanmış programı nedeniyle katılmayacağı bildirildi. Aliyev, Bakü'de düzenlenen U-15 Dünya Şampiyonası ve Festivali'nin finalistlerine ödüllerini takdim edecek.

TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
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