İspanya'nın Toledo kentinde iki hızlı tren çarpıştı, ölen sayısı 74'e yükseldi - Son Dakika
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İspanya'nın Toledo kentinde iki hızlı tren çarpıştı, ölen sayısı 74'e yükseldi

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İspanya\'nın Toledo kentinde iki hızlı tren çarpıştı, ölen sayısı 74\'e yükseldi
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İspanya'da Madrid-Endülüs seferini yapan iki hızlı trenin Toledo'da çarpıştığı kazada ölen sayısı 74'e yükseldi. Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, Toledo Üniversitesi Hastanesi'nde yaralılar ve ölenlerin aileleriyle görüştü.

İspanya'da iki yüksek hızlı trenin çarpışmasıyla meydana gelen faciada can kaybı arttı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 74'e yükseldiğini açıkladı. Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, yaralıları ve acılı aileleri ziyaret etmek üzere Toledo'ya gitti.

İKİ YÜKSEK HIZLI TREN ÇARPIŞTI: 74 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İspanya'da Madrid- Endülüs seferini yapan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazanın bilançosu ağırlaşıyor. Castilla La Mancha bölgesindeki Toledo ilinde meydana gelen kazada çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İspanya Ulaştırma Bakanlığı, kazanın ardından yaptığı açıklamada ölü sayısının 74'e yükseldiğini duyurdu. İki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu yaşanan facianın ardından ülkede yas süreci başladı. Kazanın kesin nedenine ilişkin ise verilen bilgilerde henüz bir açıklama bulunmuyor.

KRAL VE KRALİÇE PROGRAMLARINI İPTAL ETTİ

Facianın ardından İspanya Kralı VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, planlanan programlarını iptal ederek Toledo kentine gitti. Kraliyet çifti, kazada yaralananlarla ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle görüşmek üzere Toledo Üniversitesi Hastanesi'ni ziyaret etti. Kral Felipe ve Kraliçe Letizia, hastaneye gelişlerinde acil durum ekipleri tarafından karşılandı. Ziyarette ilk olarak kazanın ardından yürütülen kurtarma çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kraliyet çifti, facianın ardından görev yapan ekiplere gösterdikleri çaba nedeniyle teşekkür etti.

YARALILAR VE ACILI AİLELERLE BİR ARAYA GELDİLER

Kral VI. Felipe ve Kraliçe Letizia, hastane ziyaretleri sırasında kazada yaralanan kişilerle görüştü. Kraliyet çifti, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Kral Felipe, kazanın neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Facianın ardından hem yaralıların hem de yakınlarını kaybeden ailelerin yaşadığı zor sürece dikkat çekildi.

KRAL FELİPE: KORKUNÇ BİR KAZA

İspanya Kralı VI. Felipe, iki yüksek hızlı trenin çarpışması sonucu meydana gelen faciayı "korkunç bir kaza" olarak nitelendirdi. Kral, yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Acil durum ekiplerinin kazanın ardından yürüttüğü çalışmaları da değerlendiren Felipe, görevlilerin çabalarını takdir etti. Kraliyet çiftinin hastane ziyareti, ülkede ilan edilen ulusal yas süreciyle aynı dönemde gerçekleşti.

İSPANYA'DA 3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Tren faciasının ardından İspanya'da 3 günlük ulusal yas süreci başladı. Kraliyet Sarayı da kazanın ardından gelecek günlerde gerçekleştirilmesi planlanan resmi programları askıya aldı.

Kaynak: İHA
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