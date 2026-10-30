Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Beştepe\'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beştepe\'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Haber Videosu

Ankara Beştepe'deki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında düzenlenen park açılışında, Özbekistan First Lady'si Ziroat Mirziyoyeva'nın yere düşen küpesini alarak kendisine teslim eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un jesti törene damga vurdu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Ankara Beştepe'de düzenlenen zirvesi kapsamında açılışı gerçekleştirilen Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Kültür Parkı'nda diplomatik temasların yanı sıra samimi anlar da yaşandı. TDT üyesi ülkelerin devlet başkanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan parktaki tören, jest dolu bir ana sahne oldu.

Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

AÇILIŞ TÖRENİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Törenin ardından gerçekleşen aile fotoğrafı çekimi sırasında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın küpesi yere düştü. 

Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

FARK EDİP HEMEN HAREKETE GEÇTİ 

Durumu fark eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sergilediği nazik hareketle yere düşen küpeyi alarak Ziroat Mirziyoyeva'ya teslim etti. Azerbaycanlı Bakan'ın bu zarif jesti, törene katılan liderler ve protokol üyeleri tarafından takdirle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradıTrump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon! Liderlerle yemekteyken aradı TDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan diktiTDT Zirvesi'ne katılan liderler, Türk Devletleri Medeniyet Parkı'nda fidan dikti Türkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma! Sosyal güvenlik de listedeTürkiye ile Özbekistan arasında 5 anlaşma! Sosyal güvenlik de listede Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeniAliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
GüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avcılar’da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar İşletmeci gözaltına alındı Avcılar'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar! İşletmeci gözaltına alındı
İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı Gerçeği kendisi açıkladı İstifa videosunda herkes yüzüne odaklandı! Gerçeği kendisi açıkladı
Eşini sevgilisiyle yatakta bastı Çocuklarının gözü önünde öldürdü Eşini sevgilisiyle yatakta bastı! Çocuklarının gözü önünde öldürdü
4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil 4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil
Binance saldırısında akılalmaz detay Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı
Anıtkabir’deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu’ndan ilk açıklama Anıtkabir'deki olay görüntü sonrası Dervişoğlu'ndan ilk açıklama
Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi Olan tüm yolculara oldu Kocasının yanındaki boş koltuğa oturmak istedi! Olan tüm yolculara oldu
Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor Mahkemeye böyle getirildi Anne ve babasını öldürmekle suçlanıyor! Mahkemeye böyle getirildi
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Binance’deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
09:53
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt
09:50
Deprem uzmanı Ahmet Ercan’ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın Özgür Özel çıkışı ortalığı karıştırdı
09:48
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Polis, vaiz, öğretmen, doktor... Memurların dört gözle beklediği zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
09:36
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi
Sarıgül soruşturmasında 11 kişi için daha gözaltı kararı verildi
09:25
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar Türkiye yerine BAE’ye destek
Aliyev yönetiminden dikkat çeken karar! Türkiye yerine BAE'ye destek
09:21
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi
Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
09:15
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 7 ülkede yayımlanan makale Türk dünyasına çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
09:07
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
08:31
Binance’deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi
08:23
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu
Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 10:10:05. #7.12#
SON DAKİKA: Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android