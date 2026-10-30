Beştepe\'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Ankara Beştepe'de düzenlenen zirvesi kapsamında açılışı gerçekleştirilen Beştepe Millet Ormanı ve Türk Devletleri Kültür Parkı'nda diplomatik temasların yanı sıra samimi anlar da yaşandı. TDT üyesi ülkelerin devlet başkanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan parktaki tören, jest dolu bir ana sahne oldu.

AÇILIŞ TÖRENİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Törenin ardından gerçekleşen aile fotoğrafı çekimi sırasında, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın küpesi yere düştü.

FARK EDİP HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Durumu fark eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sergilediği nazik hareketle yere düşen küpeyi alarak Ziroat Mirziyoyeva'ya teslim etti. Azerbaycanlı Bakan'ın bu zarif jesti, törene katılan liderler ve protokol üyeleri tarafından takdirle karşılandı.