Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT zirvesine damga vuran dua - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDT zirvesine damga vuran dua

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan TDT zirvesine damga vuran dua
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan TDT zirvesine damga vuran dua
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda "Türk dünyasında ayrılığa, gayrılığa yer yok" mesajıyla birlik vurgusu yaparken, tarihi konuşmasını duygusal anlara sahne olan Dede Korkut duasıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. "Türk dünyasında ayrılığa, gayrılığa yer yok" diyerek birlik mesajı veren Erdoğan, toplantıyı Dede Korkut duasıyla bitirdi.

İşte Erdoğan'ın ettiği o dua; 

“Kara dağların yıkılmasın,

Gölgelice büyük ağacın kesilmesin,

Taşkın akan görklü suyun kurumasın,

Kadir mevlam seni namerde muhtaç eylemesin.”

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