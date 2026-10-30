CENTCOM Komutanı Cooper, Trump'a İran'daki savaş ve deniz ablukasını anlattı - Son Dakika
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CENTCOM Komutanı Cooper, Trump'a İran'daki savaş ve deniz ablukasını anlattı

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CENTCOM Komutanı Cooper, Trump\'a İran\'daki savaş ve deniz ablukasını anlattı
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CENTCOM Komutanı Brad Cooper, dün Trump'a İran'daki savaşın seyri ve deniz ablukası konusunda brifing verdi. ABD medyası, görüşmenin 3 Kasım ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması ihtimaline dair hazırlıklar gündemdeyken yapıldığına dikkati çekti.

(ANKARA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD Başkanı Donald Trump'a İran'daki savaşın seyri ve devam eden deniz ablukası konusunda brifing verdi. ABD medyası, görüşmenin 3 Kasım ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin hazırlıkların gündemde olduğu sırada yapılmasına dikkati çekti.

ABD merkezli Axios'un iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre Cooper, dün Trump'a İran'daki savaşın mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Görüşmede özellikle ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının etkileri ele alındı.

Cooper ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin küresel enerji piyasalarına ulaşmasını sağlamaya yönelik operasyonlar ile ABD ordusunun Hazine Bakanlığı'yla koordineli yürüttüğü ekonomik baskı kampanyası hakkında da Trump'a bilgi verdi.

Toplantıya Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent, Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer katıldı. Beyaz Saray ve CENTCOM toplantıya ilişkin yorum yapmadı.

TRUMP SAVAŞ VE DİPLOMASİ SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Axios, Trump'ın İran konusunda iki seçeneği eş zamanlı yürüttüğünü belirterek, Washington'ın bir yandan müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak bir anlaşma aradığını, diğer yandan ara seçimlerin ardından geniş çaplı askeri operasyonların yeniden başlaması ihtimaline hazırlandığını aktardı.

ARA SEÇİMLERİN ARDINDAN GENİŞ ÇAPLI SALDIRI İHTİMALİ

Axios, önceki gün yayımladığı haberinde ise ABD, İsrail ve bölgesel üç kaynağa dayanarak anlaşmaya varılamaması halinde ara seçimlerden kısa süre sonra İran'a yönelik saldırıların yeniden başlamasının olası göründüğünü bildirmişti. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de hafta başında Cooper ile olası saldırılar öncesindeki koordinasyonu görüştüğü aktarılmıştı.

ABD'li ve İsrailli yetkililere göre üzerinde durulan olası operasyon, İran'ın yönetim kadrosu, enerji tesisleri, nükleer tesisleri ve diğer altyapı hedeflerine yönelik yaklaşık bir hafta sürecek geniş çaplı saldırıları içerebilir.

Trump ise İran'la arabulucular üzerinden görüşmelerin sürdüğünü ancak sonuç verip vermeyeceğini bilmediğini belirterek, "İşi bitirmemiz gerekiyor, ya bir anlaşmayla ya da başka bir yolla. Müzakerelerin başarılı olup olamayacağını göreceğiz" dedi.

TÜRKİYE DE ARABULUCULUK GİRİŞİMİNİ DESTEKLİYOR

Yeni bir çatışmayı önlemek amacıyla Katar öncülüğünde ABD ile İran arasındaki müzakereleri yeniden başlatmaya yönelik diplomatik girişim de sürüyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın de destek verdiği girişim kapsamında medyaya göre Katar, İran'ın bazı ABD yaptırımlarının hafifletilmesi karşılığında BM denetçilerinin saldırılarda zarar gören nükleer tesislere yeniden erişimine izin vermesini öngören bir formül üzerinde çalışıyor.

Arabulucular ayrıca Tahran'ı, ABD'nin İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmesi talebi ile İran'ın deniz ablukasının kaldırılması ve dondurulan varlıklarının serbest bırakılması yönündeki talepleri arasındaki görüş ayrılıklarını giderecek öneriler üzerine çalışıyor.

Axios'a göre Katar ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'ye gönderdiği mektubu Tahran'a iletti. Vance, müzakerelerin yeniden başlamasını önerirken görüşmelerin İran'ın nükleer programını kapsaması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da dün ABD merkezli CNN'e yaptığı açıklamada, ABD ile İran'ın gerilimi düşürecek bir anlaşmaya "çok yakın" olduğunu söyledi. Barrack, kapsamlı bir çözümün hemen sağlanamayabileceğini ancak tarafların bir "mola" noktasına ulaşabileceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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