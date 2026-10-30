Beşiktaş\'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının oynanacağı stadyum hakkında karar verildi.

MAÇ BATUM'DA OYNANACAK

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın yetkili makamlarla yaptığı görüşmelerin ardından İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı maçın 26 Kasım Perşembe günü Gürcistan'ın Batum şehrinde seyircili olarak oynanacağı belirtildi.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı programda konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak "Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu. Seyircili oynanacak. 20 bin kişilik bir stat. Taraftarlarımız vize olmadığı için rahat gidebilir.'' demişti.