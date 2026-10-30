Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu

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Beşiktaş\'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
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Beşiktaş\'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı maç Gürcistan'ın Batum şehrinde seyircili olarak oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının oynanacağı stadyum hakkında karar verildi. 

MAÇ BATUM'DA OYNANACAK

HT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın yetkili makamlarla yaptığı görüşmelerin ardından İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı maçın 26 Kasım Perşembe günü Gürcistan'ın Batum şehrinde seyircili olarak oynanacağı belirtildi. 

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı programda konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak "Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu. Seyircili oynanacak. 20 bin kişilik bir stat. Taraftarlarımız vize olmadığı için rahat gidebilir.'' demişti.

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu
GürcistanBeşiktaşİsrailFutbolBatumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Heisenberg Heisenberg:
    ulan itrail takımlarını neden men etmiyorlar 3 0 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Azerbaycan da olmaması çok iyi olmuş ! 2 0 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Niye, Uzunun siyasî İslâm dayatmasını reddedip okkalı cevap verdiği içinmi. Şunu beynine yerleştir. Hiçbir Türk devleti Türk örf adetlerini, karakterini bırakıp din adı altında arabın kültür emperyalizmini ,araplaşmayı kabul etmez. 0 0
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Gürcüler stadı doldurur ve hepsi karakartal olur 90 ve uzatma dakikalarında bundan çok eminim.. 2 0 Yanıtla
  • abbas dursun abbas dursun:
    bir yandan israille mahalle maçı yapıyoruz diğer yandan filistine destek mesajı veriyoruz ???????????????? kim inanır kadir inanır ???????? ben inanmıyorsam türkiye senin samimiyetine ortadoğuda dahil dünyadaki hiçbir müslüman inanmaz yanında durmaz demekki konferans kupası filistinli müslüman kardeşlerimizden daha önemli bu çıkıyor bundan bari milletin duygularıyla oynamayın yukarda Allah var kardeşim 1 0 Yanıtla
  • Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    Bu korku onlara yeter zaten. Türk görünce ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Netenyahu asıl bizi düşman olarak görüyor. Niye ? Türklerden korktuğu için. Netenyahu paçalarını çorapların içine koy. O anlar ne demek istediğimi.....! 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu - Son Dakika
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