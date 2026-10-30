Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşarak "Birinci hedefim bu senede de şampiyon olmak. Yine Avrupa'da başarılı olmak ama onun yanında her zaman büyük Galatasaray taraftarının hep kafasını havada gezdirmek. Yani onların gurur duyduğu bir takım çok önemli'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Buruk, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''SKORU BÜYÜTTÜK''

Karşılaşmanın istedikleri gibi geçtiğini anlatan Buruk, "Hem erken bulduğumuz goller, hem oyunun tamamında, özellikle ikinci yarıyı oyun üstünlüğünü daha çok elde tuttuk. İlk yarı Konyaspor'a da pozisyonlar verdik ama ikinci yarı çok fazla pozisyon vermeden skoru büyüttük." dedi.

Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

''ÇOK DAHA RAHAT BİR MAÇ OLMASINI SAĞLADI''

Okan Buruk, galibiyetin yanı sıra oyunculara dinlenme ve forma şansı verme imkanı bulduklarını belirterek, "Az maç oynamış oyuncularımızı oynatma şansımız oldu. Hem galibiyetten ötürü hem de bugün verdiğimiz dakikalardan ötürü mutluyum. Ellerinden geleni fazlasını yapmaya çalıştılar. Erken bulduğumuz goller ve ikinci yarının başında attığımız gol, maçı çok fazla değiştirdi. Çok daha rahat bir maç olmasını sağladı. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

''BUNU ARTTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Takımın performansındaki yükselişe ilişkin soruya Buruk, transferlerin takıma adaptasyonu ve oyuncuların birbirlerini tanımasının bunda etkili olduğunu vurguladı. Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak için kazanmanın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada en önemli şeylerden biri, bu son haftalarda deplasmanda aldığımız galibiyetler. Bu bizi mental olarak yukarı çekti. Başlayan ve devam eden bütün oyuncuların o paylaşımı doğru bir şekilde yaptığında eliniz de rahatlıyor. Performanslar da artıyor. Bunu arttırmaya çalışacağız. Daha çok önemli maç oynayacağız. Biri Şampiyonlar Ligi'nde diğeri de cumartesi günü Amedspor maçı. Burayı da doğru bir şekilde geçip milli araya girmek istiyoruz."

Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

''HEDEFİM BU SENE DE ŞAMPİYONLUK''

Okan Buruk, Galatasaray'ın başarısının yalnızca yapılan transferlerle açıklanamayacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Birinci hedefim bu senede de şampiyon olmak. Yine Avrupa'da başarılı olmak ama onun yanında her zaman büyük Galatasaray taraftarının hep kafasını havada gezdirmek. Yani onların gurur duyduğu bir takım çok önemli. Bunu da sadece parayla yapamıyorsunuz. Yani parayla dünyada bunu deneyen çok başarısız olmuş takımlar da var. Bu bir kimya işi. Bunda herkesin payı var. Hepimiz bir bütün olduğunda çok güçlü oluruz. Bu 4 sene içinde bunu yaptık. Şimdi tekrar onu yakaladığımızı görüyorum."

Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

''5 MAÇ ÇOK ÖNEMLİ''

Buruk, takımın performansını geliştirmeye devam etmek istediklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi bizim için tabii ki önemli. Bunu son maçta da gösterdik. Orada da bir hedef almak istiyorsak son maça kadar olan 5 maç çok önemli. Burası bizi o ilk 24, ilk 16 nereye atacaksa o hedeflerimiz için bu maçlar çok önemli. Stuttgart ile kendi sahamızda oynayacağız. Kazandığımız takdirde yukarıya gitmek, bir sonraki tura geçmek için önemli bir galibiyet olacak. Yani bu galibiyetleri hayal ediyoruz. Tabii ki taraftarımız da hayal ediyor ki bunu statta gösterdik." ifadelerini kullandı

İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydıİlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı Leao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesajLeao'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran mesaj Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttuOsimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu Galatasaray Konya'da farka koştuGalatasaray Konya'da farka koştu
Trendyol Süper LigGalatasarayOkan BurukKonyasporTümosanFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Güler Murat Güler:
    Zor olmaz merak etme sen ve futbolcuların taklacı sıkıştığınız an hakemler destek verir haramzadeler bu gün takla atan futbolcularinizi herkes gördü senaryo herzamanki gibi o yüzden zor maçınız olmaz merak etmeyin 6 7 Yanıtla
  • Volkan Aka Volkan Aka:
    hakemlerle hep birlikte devam cihan aydına selamlar 2 2 Yanıtla
  • Sertaç Sandallıoğlu Sertaç Sandallıoğlu:
    en büyük Gs Mira Aydın :) 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili Cengiz Sevgili:
    bu hakemler e Nijerya da amatör maçları bile yönettirmezler. taklacılar sizi 0 0 Yanıtla
  • pusatalfa pusatalfa:
    Türkiye'deki çalı kuşunu ciddiye almıyor artık galiba 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekim bitmeden kış bastırdı Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı Ekim bitmeden kış bastırdı! Kar yolları kapladı, araçlar yolda kaldı
Beklenen haber yıllar sonra geldi Memurları ilgilendiren maaş kararı Beklenen haber yıllar sonra geldi! Memurları ilgilendiren maaş kararı
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
G20’de aile fotoğrafı, Lavrov’la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı G20'de aile fotoğrafı, Lavrov'la aynı kare istenmeyince programdan çıkarıldı
Jhon Duran’ın kırmızı kartı Portekiz’i karıştırdı Jhon Duran'ın kırmızı kartı Portekiz'i karıştırdı
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
Türkiye’de ilginç olay Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler Türkiye'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
Akrabalarına ölüm yemeği servis etti 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı Akrabalarına ölüm yemeği servis etti! 3 kişiyi öldüren kadına tahliye yolu kapandı
Arkadaşının omzundaki tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki Orhan öldü Arkadaşının omzundaki tüfek ateş aldı, 15 yaşındaki Orhan öldü
Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti Uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Eski erkek arkadaşının başından vurduğu 20 yaşındaki Kumsal hayatını kaybetti
Sedat Peker, felç kalan polisin tedavi masrafını karşıladı Sedat Peker, felç kalan polisin tedavi masrafını karşıladı
00:28
Polonya’da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
23:43
Derbi cezası ertelenecek mi TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
Derbi cezası ertelenecek mi? TFF, Abdülkerim Bardakcı için kararını açıkladı
22:48
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
Hamile kızını ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü
22:40
Polonya karıştı Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi’ni bastı
Polonya karıştı! Cumhurbaşkanının ülkede olmadığı sırada polis, Anayasa Mahkemesi'ni bastı
22:32
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
Osimhen maç sonundaki görüntüsüyle korkuttu
21:55
Galatasaray Konya’da farka koştu
Galatasaray Konya'da farka koştu
20:41
Türkiye’de ilginç olay Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
Türkiye'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler
20:37
Liverpool’da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
Liverpool'da Fenerbahçe maçı öncesi kriz
20:28
Mersin’de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı
20:18
Suriye’de sel: 7 ölü
Suriye'de sel: 7 ölü
20:16
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi
19:50
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi’nde tarihi kararlar: Türk dünyası “Türk Yüzyılı“ için tek yürek oldu
Türk Devletleri Teşkilatı Ankara Zirvesi'nde tarihi kararlar: Türk dünyası "Türk Yüzyılı" için tek yürek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 01:00:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android