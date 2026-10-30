Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, iyi oynayarak kazandıklarını söyledi. Buruk, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''SKORU BÜYÜTTÜK''

Karşılaşmanın istedikleri gibi geçtiğini anlatan Buruk, "Hem erken bulduğumuz goller, hem oyunun tamamında, özellikle ikinci yarıyı oyun üstünlüğünü daha çok elde tuttuk. İlk yarı Konyaspor'a da pozisyonlar verdik ama ikinci yarı çok fazla pozisyon vermeden skoru büyüttük." dedi.

''ÇOK DAHA RAHAT BİR MAÇ OLMASINI SAĞLADI''

Okan Buruk, galibiyetin yanı sıra oyunculara dinlenme ve forma şansı verme imkanı bulduklarını belirterek, "Az maç oynamış oyuncularımızı oynatma şansımız oldu. Hem galibiyetten ötürü hem de bugün verdiğimiz dakikalardan ötürü mutluyum. Ellerinden geleni fazlasını yapmaya çalıştılar. Erken bulduğumuz goller ve ikinci yarının başında attığımız gol, maçı çok fazla değiştirdi. Çok daha rahat bir maç olmasını sağladı. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

''BUNU ARTTIRMAYA ÇALIŞACAĞIZ''

Takımın performansındaki yükselişe ilişkin soruya Buruk, transferlerin takıma adaptasyonu ve oyuncuların birbirlerini tanımasının bunda etkili olduğunu vurguladı. Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak için kazanmanın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Burada en önemli şeylerden biri, bu son haftalarda deplasmanda aldığımız galibiyetler. Bu bizi mental olarak yukarı çekti. Başlayan ve devam eden bütün oyuncuların o paylaşımı doğru bir şekilde yaptığında eliniz de rahatlıyor. Performanslar da artıyor. Bunu arttırmaya çalışacağız. Daha çok önemli maç oynayacağız. Biri Şampiyonlar Ligi'nde diğeri de cumartesi günü Amedspor maçı. Burayı da doğru bir şekilde geçip milli araya girmek istiyoruz."

''HEDEFİM BU SENE DE ŞAMPİYONLUK''

Okan Buruk, Galatasaray'ın başarısının yalnızca yapılan transferlerle açıklanamayacağına değinerek, şunları kaydetti:

"Birinci hedefim bu senede de şampiyon olmak. Yine Avrupa'da başarılı olmak ama onun yanında her zaman büyük Galatasaray taraftarının hep kafasını havada gezdirmek. Yani onların gurur duyduğu bir takım çok önemli. Bunu da sadece parayla yapamıyorsunuz. Yani parayla dünyada bunu deneyen çok başarısız olmuş takımlar da var. Bu bir kimya işi. Bunda herkesin payı var. Hepimiz bir bütün olduğunda çok güçlü oluruz. Bu 4 sene içinde bunu yaptık. Şimdi tekrar onu yakaladığımızı görüyorum."

''5 MAÇ ÇOK ÖNEMLİ''

Buruk, takımın performansını geliştirmeye devam etmek istediklerini belirterek, "Şampiyonlar Ligi bizim için tabii ki önemli. Bunu son maçta da gösterdik. Orada da bir hedef almak istiyorsak son maça kadar olan 5 maç çok önemli. Burası bizi o ilk 24, ilk 16 nereye atacaksa o hedeflerimiz için bu maçlar çok önemli. Stuttgart ile kendi sahamızda oynayacağız. Kazandığımız takdirde yukarıya gitmek, bir sonraki tura geçmek için önemli bir galibiyet olacak. Yani bu galibiyetleri hayal ediyoruz. Tabii ki taraftarımız da hayal ediyor ki bunu statta gösterdik." ifadelerini kullandı