Küçükçekmece'de bagajda 2 çocukla yolculuk kamerada - Son Dakika
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Küçükçekmece'de bagajda 2 çocukla yolculuk kamerada

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Küçükçekmece\'de bagajda 2 çocukla yolculuk kamerada
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Küçükçekmece\'de bagajda 2 çocukla yolculuk kamerada
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Sefaköy'de akşam saatlerinde trafikte ilerleyen bir otomobilin bagajında 2 çocuk taşındı. Tehlikeli yolculuğu fark eden başka bir sürücü, yaşananları cep telefonuyla görüntüledi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 çocuğun seyir halindeki otomobilin bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

O ANLAR KAMERADA

Olay, akşam saatlerinde Sefaköy'de meydana geldi. Trafikte seyreden bir otomobilin bagaj kısmında 2 çocuğun yolculuk yaptığı görüldü. Çocukların bagajda seyahat ettiği anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin bagajında bulunan 2 çocuğun yolculuk yaptığı görüldü.

Kaynak: DHA
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