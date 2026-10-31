Küçükçekmece\'de bagajda 2 çocukla yolculuk kamerada

Küçükçekmece'de bagajda 2 çocukla yolculuk kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sefaköy'de akşam saatlerinde trafikte ilerleyen bir otomobilin bagajında 2 çocuk taşındı. Tehlikeli yolculuğu fark eden başka bir sürücü, yaşananları cep telefonuyla görüntüledi.
KÜÇÜKÇEKMECE'de 2 çocuğun seyir halindeki otomobilin bagajında yaptığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
O ANLAR KAMERADA
Olay, akşam saatlerinde Sefaköy'de meydana geldi. Trafikte seyreden bir otomobilin bagaj kısmında 2 çocuğun yolculuk yaptığı görüldü. Çocukların bagajda seyahat ettiği anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin bagajında bulunan 2 çocuğun yolculuk yaptığı görüldü.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?