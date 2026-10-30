Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık - Son Dakika
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Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık

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Napoli\'den Fenerbahçe\'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belçikalı golcünün yüksek maaşı nedeniyle satış sürecinde zorlandıklarını belirten Manna, "Onu alabilecek birini bulmayı başardık. Şanslıydık diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Lukaku'nun Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalması ise bu sözleri daha da dikkat çekici hale getirdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku hakkında eski kulübünden çarpıcı bir açıklama geldi. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Colpi da Maestro" adlı YouTube kanalına verdiği röportajda kulübün transfer politikası ve futbolcu satışları hakkında konuştu. Manna, Belçikalı golcünün takımdan ayrılış sürecinin beklediklerinden daha karmaşık geçtiğini anlattı.

"ŞANSLIYDIK, ONU SATABİLDİK"

Lukaku'nun Napoli'ye transferi sırasında Chelsea ile yapılan anlaşmanın karmaşık olduğunu belirten Manna, oyuncunun yüksek maaşının kulüp açısından önemli bir yük oluşturduğunu söyledi.

İtalyan yönetici, şu ifadeleri kullandı:

"Lukaku'yu aldığımızda Chelsea ile karmaşık bir anlaşmayla üç yıllık sözleşme imzalamıştık. Ancak işler hiçbir zaman öngördüğünüz gibi gitmiyor; önemli bir maaş yükünü yönetmemiz gerekiyordu ve ardından Hojlund yatırımı yapmıştık. Satış süreci beklediğimiz gibi gitmedi ancak karmaşık bir transfer piyasasında onu alabilecek birini bulmayı başarmak... Şanslıydık diyebiliriz. Kendisine yine de en iyisini diliyorum, bizimle Scudetto kazandı ve bize gerçekten çok şey verdi."

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla henüz beklenen performansı sergileyemedi. 32 yaşındaki Belçikalı santrfor, bu sezon 13 karşılaşmada görev alırken yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Toplam 420 dakika sahada kalan Lukaku, karşılaşmaların büyük bölümüne yedek kulübesinde başladı.

Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık

SÖZLEŞMESİNDE ŞAMPİYONLUK ŞARTI VAR

Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede dikkat çeken bir madde bulunuyor. Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşması halinde Belçikalı futbolcunun sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olamaması durumunda ise Lukaku'nun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

NAPOLI'DE YENİ DÖNEMİ DE ANLATTI

Giovanni Manna, röportajında Napoli'nin teknik direktör değişimine de değindi. Antonio Conte ile unutulmaz bir şampiyonluk yaşadıklarını belirten İtalyan yönetici, takımın başına geçen Massimiliano Allegri'nin tecrübesi ve kazanma hırsıyla kulübe önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Manna ayrıca Juventus dönemindeki deneyimlerinden ve genç futbolcuların gelişimine verdiği önemden söz etti.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ayhan Araçlı Ayhan Araçlı:
    Napoli doğru söylemiş. Doğru lafa ne denir ki.... Adamın posası çıkmış gitmiş bizimkiler futbolcu diye alıp gelmişler..... 1 0 Yanıtla
  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    Yani kazıkladık demek istemek Napoli 1 0 Yanıtla
    Netherill Netherill:
    oynamak istemiyor lukaku yoksa bizde farklı milli takımda çok farklı 0 0
  • EkSeS YAV EkSeS YAV:
    Fenerden gidenler Messi oluyor 0 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR Murat ÇAMUR:
    kızacak bir şey yok adamlar haklı bir şey oynadığı yok ancak çift süreceksin onunla. 0 0 Yanıtla
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