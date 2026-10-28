Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül\'e bir şok daha

Mustafa Sarıgül hakkında 16 Ekim'de başlayan soruşturma kapsamında sarsıcı bir gelişme yaşandı. Sarıgül'ün korumasının ortaya çıkan görüntülere ilişkin verdiği ifadenin ardından, savcılığın yeni mağdurları tespit ettiği ileri sürüldü.

"CİNSEL SALDIRILAR KENDİ RIZAM İLE GERÇEKLEŞMEDİ"

Ortaya çıkan görüntülere dair ifade veren koruma Beşir Ömer Demir, 2021 yılından bu yana cinsel müdahalelere maruz kaldığını öne sürdü. İfadesinde yaşananları aktaran Demir, "Mustafa Sarıgül'ün tarafıma yaşattığı cinsel saldırılar kendi rızam ile gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

BİR ŞOK DAHA: 4 LİSE ÖĞRENCİSİ TESPİT EDİLDİ

Beşir Ömer Demir'in ifadesinin yankıları sürerken gazeteci Burak Doğan, Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde lise öğrencisi olan ve cinsel saldırıya maruz kaldığı iddia edilen 4 kişinin savcılık tarafından tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Beşir Ömer Demir'in ifadesinin detayları...

Mustafa Sarıgül ile gençlik kampları sırasında tanıştığını belirten Demir, daha sonra iletişimlerinin sürdüğünü ve ekibinde çalışmaya başladığını söyledi. Sarıgül'ün uzun yıllardır siyasetçi olması nedeniyle kendisinden korktuğunu öne süren Demir, ifadesinde, "Şu anda da aktif olarak milletvekili olduğundan dolayı gerçekleri anlatmaktan çekindim. Başıma gelen tüm olaylar korktuğumdan ve çaresizliğimden gerçekleşti. Ekonomik olarak da zor durumda olduğumdan Mustafa Sarıgül'ün aileme zarar verebileceğini düşündüğüm için sustum. Sayısız kere intiharı düşündüm. Bu ruh halimden ötürü şikayetçi olamadım" ifadelerini kullandı.

NEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIĞINI ANLATTI

2024 yılında sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında da konuşan Demir, 2021 yılından itibaren Sarıgül'ün cinsel amaçlı müdahalelerine maruz kaldığını iddia etti. Demir, "Mustafa Sarıgül ile tarafıma ait görüntüler 2024 yılında basına yansıdı. 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül'ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikayetçi olmadım" dedi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sarıgül'ün avukatları tarafından hazırlandığını öne sürdüğü bir belgeyi imzaladığını belirten Demir, "2024 yılında da görüntüler çıktıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100 bin euro cezai şart ödeyeceğim belirtilen kağıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım" şeklinde konuştu.

"İNTİHARI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN..."

İfadelerinin devamında Demir, "Mustafa Sarıgül'ün 3 yıl sayısız kere cinsel saldırısına maruz kaldım. İtibarım zedelendiğinden intiharı düşündüğümden dolayı avukatı tarafından 150 bin dolar çocuğumun geleceği için para ödendi. Mustafa Sarıgül milletvekili olup Yeni Parti'de güçlü bir siyasetçi olduğundan dolayı bu olayların gerçekliği ortaya çıkmadı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLERİN KAYDEDİLME SÜRECİNİ ANLATTI

Sarıgül'ün İstanbul'daki Platin Konutları'nda bulunan evi ile Ankara'daki Angora evlerinde cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Demir, "Bu olaylar ile ilgili de bazlarım bakıldığında ortaya çıkacaktır. Ayrıca basına yansıyan video da incelendiğinde mağduriyetim ortaya çıkacaktır. Söz konusu görüntüler o dönem Mustafa Sarıgül'ün yanında kalan Özbekistanlı temizlikçi Firuzan ve şoför Turgut Alkan tarafından planlanarak kayıt altına alındı. Görüntüler kaydedildikten sonra Caner Dursun isimli kişi Turgut Alkan'dan alarak para karşılığı satılmaya çalışıldığını duydum" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR"

Demir ayrıca, "Mustafa Sarıgül'ün nasıl bir ruh yapısında olduğunu anlamak mümkün değildir. Hem erkekle hem de kadınlarla cinsel birlikteliği olurdu. Hatta benim gibi mağdur olduğunu duyduğum Ankara'da berberlik yapan biri daha olduğunu duydum. Bu kişiyi de Mustafa Sarıgül'ün yanında temizlik işlerini yapan Özbekistan vatandaşı olan Firuzan isimli kişiden duymuştum" dedi.