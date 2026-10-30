Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde kaleme aldığı makalede Türk devletlerine birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Dünya siyasetinin köklü bir değişimden geçtiğini belirten Erdoğan, "Türk devletlerinin dayanışması stratejik bir zaruret hâline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi dolayısıyla "Türk Dünyası Yüzyılı: Dayanışmadan Bütünleşmeye" başlıklı bir makale kaleme aldı.

7 ÜLKEDE AYNI GÜN YAYIMLANDI

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkmenistan ve Macaristan'da aynı gün yayımlanan makalede Erdoğan, Türk dünyasının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk dünyasının birliğinin ortak tarihten gelen mirasın ve ortak geleceği şekillendirme iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın siyasi, ekonomik ve kültürel dayanışmada önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

"TÜRK DEVLETLERİNİN DAYANIŞMASI STRATEJİK BİR ZARURET"

Dünya siyasetinde yaşanan değişimlere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemin adalet ve güveni tesis etmekte zorlandığı bir dönemde Türk devletlerinin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya siyaseti köklü bir değişimden geçiyor. Uluslararası sistemin adalet ve güveni tesis etmekte zorlandığı, savaşların ve krizlerin geniş coğrafyaları etkilediği bir dönemde Türk devletlerinin dayanışması stratejik bir zaruret hâline gelmiştir. Ortak irade etrafında kenetlenen Türk devletleri, en çetin sınamaları aşacak ve kendi istikballerini tayin edecek kudrete sahiptir."

Türk dünyasının birliğinin ülkelerin egemenliğine, bağımsızlığına ve millî iradesine duyulan saygı temelinde yükseleceğini belirten Erdoğan, karşılıklı güven ve ortak menfaatlerin önemine işaret etti.

TÜRKİYE DÖNEM BAŞKANLIĞINI DEVRALACAK

Ankara'da gerçekleştirilecek zirvenin önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'dan devralacağı dönem başkanlığını tarihî bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti.

Erdoğan, "Zirveyle birlikte, Can Azerbaycan'dan devralacağımız dönem başkanlığını, Türk dünyasının ortak hedeflerine ulaşması ve Teşkilatımızın kurumsal gücünün artırılması bakımından tarihî bir sorumluluk olarak değerlendiriyorum." dedi.

EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE ORTA KORİDOR VURGUSU

Türk dünyasının ekonomik bütünleşmesinin öncelikli hedeflerden biri olması gerektiğini belirten Erdoğan, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun tarihî fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Asya ile Avrupa arasındaki ticaretin yeniden şekillendiğine dikkat çeken Erdoğan, demir yolları, limanlar, kara yolu bağlantıları ve gümrük sistemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde geliştirildiğini kaydetti.

Türk Yatırım Fonu'nun daha etkin kullanılacağını belirten Erdoğan, ülkeler arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, ortak üretim ve yatırım kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı.

SAVUNMA SANAYİİNDE ORTAK ÜRETİM MESAJI

Ekonomik dayanışmanın güvenlik alanında da sürdürüleceğini ifade eden Erdoğan, terörizm, sınır aşan suçlar, siber tehditler ve doğal afetler karşısında ortak hareket etme kabiliyetinin geliştirileceğini belirtti.

Savunma sanayiinde ülkelerin tecrübelerinin bir araya getirileceğini kaydeden Erdoğan, yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesiyle ortak üretim kapasitesinin artırılacağını ifade etti.

ORTAK TÜRK ALFABESİ VE YAPAY ZEKÂ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak Türk alfabesi konusunda ortaya konulan iradenin kültürel yakınlaşma açısından tarihî bir adım olduğunu belirtti.

Bu sürecin eğitim, bilim, yayıncılık ve dijital teknolojiler alanındaki iş birlikleriyle destekleneceğini ifade eden Erdoğan, gençlerin kardeş ülkelerde eğitim almasının teşvik edileceğini ve Türk dillerinin yapay zekâ çağında hak ettiği yere taşınması için çalışılacağını kaydetti.

"KIBRIS TÜRK HALKIYLA DAYANIŞMAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Makalesinde KKTC'ye de yer veren Erdoğan, Kıbrıs Türk halkıyla dayanışmanın sürdürüleceğini vurguladı.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci statüsünün sunduğu imkânların geliştirilmesine önem verdiklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı haksız izolasyonların sona erdirilmesi, egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin kabulü yönündeki kararlı duruşumuzu muhafaza edeceğiz."

"21'İNCİ YÜZYIL TÜRK DÜNYASI YÜZYILI OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak iradeyi ekonomik, siyasi, kültürel ve teknolojik alanlarda kalıcı kazanımlara dönüştürmesi gerektiğini belirtti.

21'inci yüzyılın "Türk Dünyası Yüzyılı" olacağına yürekten inandığını ifade eden Erdoğan, Ankara Zirvesi'nin teşkilatın uluslararası etkinliğini artıracağını ve kardeş ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendireceğini kaydetti.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı - Son Dakika
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