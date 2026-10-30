Çanakkale'de kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı, iki kişi olay yerinde öldü - Son Dakika
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Çanakkale'de kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı, iki kişi olay yerinde öldü

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Çanakkale\'de kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı, iki kişi olay yerinde öldü
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Çanakkale girişinde saat 02.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Metrelerce sürüklenip ikiye ayrılan araçtaki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil paramparça olurken, iki kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 02.00 sıralarında Çanakkale girişinde meydana geldi. Lapseki'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil Organize Sanayi Kavşağı'nı geçtikten sonra nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde kontrolden çıktı. Otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğini çarptıktan sonra savruldu. Metrelerce sürüklenen araç paramparça olurken ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada otomobil ikiye ayrılıp paramparça olurken, sürücü Efehan Uzkuç ile yanında bulunan Efe Serin ise olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cansız bedeni cenaze aracı ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Efehan Uzkuç'un yakınları sinir krizleri geçirdi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Çanakkaleİnceleme3. SayfaOtomobilGüncelPolisSon Dakika

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