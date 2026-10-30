Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni - Son Dakika
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Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni

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Osimhen Konya\'ya gitmedi! İşte nedeni
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Osimhen Konya\'ya gitmedi! İşte nedeni
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Konyaspor maçı öncesinde sarı-kırmızılı kafileyle birlikte Konya'ya gitmedi. Nijeryalı futbolcunun İstanbul'da kalmasının nedeni ortaya çıktı. Eşi Stefanie'nin doğum yapmasıyla ikinci kez baba olan Osimhen'in, 30 Ekim Cuma günü takıma katılması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, mücadele öncesinde Konya'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, havalimanında taraftarların pankartları ve tezahüratlarıyla karşılandı.

Kamp kadrosunda yer alan Victor Osimhen ise takımla birlikte seyahat etmedi. Nijeryalı yıldızın eşinin doğumu nedeniyle İstanbul'da kaldığı öğrenildi.

İKİNCİ KEZ BABALIK SEVİNCİ YAŞADI

Victor Osimhen, eşi Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya getirmesiyle ikinci kez baba oldu. Yıldız golcü, bu özel günde ailesinin yanında kalmayı tercih etti. Osimhen'in bugün Konya'ya giderek Galatasaray kafilesine katılması bekleniyor.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray, Osimhen ve Stefanie çiftinin kızları Liora Audrey'in dünyaya geldiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan Victor Osimhen ile Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz!"

KONYASPOR MAÇI SAAT 20.00'DE

Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldiGalatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldi
Victor OsimhenGalatasarayKonyasporİstanbulKonyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • kadirizm yıldırım kadirizm yıldırım:
    doğru sizi yapmaktan eşine fırsat kalmiyo 0 1 Yanıtla
  • ENDER DENİZ ENDER DENİZ:
    Çokta şeyimizdeydi eşi 0 1 Yanıtla
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