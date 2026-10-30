Dün baba oldu, bugün golünü attı! Osimhen durmuyor - Son Dakika
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Dün baba oldu, bugün golünü attı! Osimhen durmuyor

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Dün baba oldu, bugün golünü attı! Osimhen durmuyor
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Dün baba oldu, bugün golünü attı! Osimhen durmuyor
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Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, son 3 maçta 4 kez ağları havalandırdı. Dün baba olan Nijeryalı oyuncu, 24 saat geçmeden çıktığı maçta takımına gol katkısı verdi.

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, son haftalarda sergilediği üstün performansla sarı-kırmızılı takımın hücum hattını sırtlamaya devam ediyor.

SON 3 MAÇTA 4 GOL

Dün akşam ikinci kez baba olan Nijeryalı yıldız santrfor, 24 saat geçmeden çıktığı maçta takımına gol katkısında bulundu. Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı son 3 resmi mücadelede rakip fileleri 4 kez havalandırarak parlayan form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Dün baba oldu, bugün golünü attı! Osimhen durmuyor

DERBİDE ÇİFTE GOL, LİG VE AVRUPA'DA BOŞ GEÇMİYOR

Yüksek form grafiğiyle takımının en büyük kozu olan Osimhen, Lille ve Konyaspor karşılaşmalarında 1'er kez gol sevinci yaşadı. Yıldız golcü, dev derbide ise Fenerbahçe ağlarına 2 gol bırakarak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

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Victor OsimhenGalatasarayKonyasporFutbolSporSon Dakika

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