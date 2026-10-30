Dün baba oldu, bugün golünü attı! Osimhen durmuyor

Galatasaray’ın dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, son haftalarda sergilediği üstün performansla sarı-kırmızılı takımın hücum hattını sırtlamaya devam ediyor.

SON 3 MAÇTA 4 GOL

Dün akşam ikinci kez baba olan Nijeryalı yıldız santrfor, 24 saat geçmeden çıktığı maçta takımına gol katkısında bulundu. Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı son 3 resmi mücadelede rakip fileleri 4 kez havalandırarak parlayan form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekti.

DERBİDE ÇİFTE GOL, LİG VE AVRUPA'DA BOŞ GEÇMİYOR

Yüksek form grafiğiyle takımının en büyük kozu olan Osimhen, Lille ve Konyaspor karşılaşmalarında 1'er kez gol sevinci yaşadı. Yıldız golcü, dev derbide ise Fenerbahçe ağlarına 2 gol bırakarak galibiyetin mimarlarından biri oldu.