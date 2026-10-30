7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç

ABD'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinin Olney mahallesinde bulunan bir ev, çok sayıda kayıp kadının akıbetini araştıran polis ve FBI ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın merkezine yerleşti.

7 KAYIP KADININ İZİ AYNI EVE UZANDI

Chew Avenue üzerindeki evde yapılan incelemelerde, en az 7 kayıp kadının dosyasıyla bağlantılı bulgulara ulaşıldı.

Yetkililer, evde ele geçirilen görüntülerde 5 kadının hareketsiz, yaralı veya hayatını kaybetmiş gibi göründüğünü açıkladı. Ancak kadınların cesetlerine henüz ulaşılamadığı için ölümleri kesin olarak doğrulanamadı.

Soruşturmada adı geçen kadınlar arasında 2012'den beri kayıp olan Gabrielle Amarando, 2018'de kaybolan Maribel Fresses ve Nicole Fusaro, 2016'dan beri haber alınamayan Amy McHale ile 2023'te kaybolan Blair Tonzelli bulunuyor.

EVDE 1 MİLYONDAN FAZLA FOTOĞRAF VE VİDEO BULUNDU

Polis ekipleri, evdeki dijital cihazlarda 1 milyondan fazla fotoğraf ve video tespit etti. Görüntülerin bir bölümünde kadınların yaralı veya hareketsiz halde bulunduğu belirlenirken, soruşturmacılar bazı kayıtların kurgu, bazılarının ise gerçek şiddet olaylarını içeriyor olabileceğini değerlendiriyor.

Eylül ayında yapılan açıklamada, dijital materyallerin yalnızca yüzde 30'unun incelenebildiği bildirildi. İncelemelerde şu ana kadar 58 kişinin kimliği tespit edildi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜ: KADININ BOYNUNU PLASTİK KELEPÇEYLE SIKMIŞ

Soruşturmanın en dikkat çekici bulgularından biri, evin eski sakinlerinden Raymond "R.C." Horsch'un yer aldığı bir video oldu.

Uzun yıllar yetişkinlere yönelik fotoğraf ve video çekimleri yapan Horsch'un, 2017 tarihli olduğu belirtilen kayıtta bir kadını yatağa kelepçelediği, ardından boynuna plastik kelepçe geçirerek sıktığı aktarıldı. Kadının görüntülerde bilincini kaybettiği ve hareketsiz kaldığı belirtildi.

Nicole Fusaro

Kayıttaki kadının 2018'de kaybolan Nicole Fusaro olabileceği değerlendirilirken, yetkililer görüntülerin gerçek bir cinayeti belgeleyip belgelemediğini belirlemek için ek kanıtlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Horsch'un 2025 yılında, 82 yaşındayken hayatını kaybettiği öğrenildi.

5 KÜL KABI VE ŞÜPHELİ KİMYASALLAR BULUNDU

Evde gerçekleştirilen aramalarda, içinde yakılmış insan kalıntıları bulunduğu değerlendirilen 5 kül kabı ele geçirildi.

Yetkililer, kaplardan üçünün Horsch, kız kardeşi ve bir arkadaşına ait olabileceğini belirlerken, diğer iki kaptaki kalıntıların kimliğinin araştırıldığını açıkladı.

Evin bodrum katında ayrıca çeşitli kimyasal maddeler, sıvı dolu kaplar ve laboratuvarı andıran bir düzenek bulundu.

Soruşturmacılar, bu maddelerin delilleri veya insan kalıntılarını ortadan kaldırmak amacıyla kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor. Bu yönde henüz kesinleşmiş bir bulgu açıklanmadı.

OĞLUNUN GÖZALTINA ALINMASIYLA SORUŞTURMA BAŞLADI

Evdeki korkunç şüphelerin ortaya çıkmasına yol açan süreç, haziran ayında Raymond Horsch'un 44 yaşındaki oğlu Eugene Horsch'un polis tarafından durdurulmasıyla başladı. Eugene Horsch'un üzerinde sahte kolluk kuvveti kimliği bulunduğu, aracında ise silah ve uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Yanındaki kadının, 2023'ten beri kayıp olan Blair Tonzelli adına düzenlenmiş kimlik göstermesi üzerine polis, aileye ait evde arama başlattı. Eugene Horsch hakkında silah ve uyuşturucuyla ilgili suçlamalar yöneltildi. Ancak kayıp kadınların ölümleriyle bağlantılı bir cinayet suçlaması açıklanmadı.

POLİS EVİN DUVARLARINI VE ZEMİNİNİ İNCELEDİ

Eylül ayının sonunda polis ve FBI ekipleri, evde yeni bir adli inceleme süreci başlattı. Dijital görüntülerde tespit edilen şüpheli olayların izlerini bulmak amacıyla evin duvarları, zemin kaplamaları ve diğer bölümlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi kararlaştırıldı.

Yetkililer, kayıp kadınların akıbetini belirlemek ve görüntülerdeki olayların gerçek olup olmadığını ortaya çıkarmak için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.