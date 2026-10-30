Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarına çıktı

Kripto para borsası Binance'e yönelik milyarlarca dolarlık siber saldırının perde arkasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Şirketin ilk incelemelerine göre saldırganların, bir DevOps mühendisinin ele geçirilen dizüstü bilgisayarı üzerinden sisteme sızarak yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiği değerlendiriliyor. Saldırıdan etkilenen varlıkların tahmini büyüklüğü 6,3 milyar dolara ulaşırken yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık donduruldu. Bitcoin ve Ethereum cinsinden yaklaşık 2,4 milyar dolarlık varlığın ise saldırganların cüzdanlarında bulunduğu bildirildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK SALDIRININ İZLERİ TEK BİR BİLGİSAYARA UZANDI

Binance'in sabah saatlerinde duyurduğu güvenlik sorununa ilişkin yürütülen teknik incelemelerde dikkat çeken bulgulara ulaşıldı.

Şirketin açıklamasına göre saldırganların, DevOps mühendisi olarak görev yapan bir çalışanın dizüstü bilgisayarını ele geçirerek sistemlere erişim sağlamış olabileceği değerlendiriliyor.

Saldırganların bu erişim sayesinde bir hizmet ortamına sızdığı ve yetkisiz para çekme işlemleri gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Binance, kripto para cüzdanlarının özel anahtarlarının sızdırıldığına ilişkin herhangi bir kanıta ulaşılmadığını bildirdi. Bilgisayarın nasıl ele geçirildiği ve saldırının teknik ayrıntıları ise henüz kesinleşmedi.

6,3 MİLYAR DOLARLIK ETKİ: TARİHİN EN BÜYÜK KRİPTO PARA HIRSIZLIĞI OLABİLİR

İlk incelemelerde saldırıdan etkilenen varlıkların toplam değerinin yaklaşık 6,3 milyar dolar olduğu belirlendi.

Söz konusu tutarın tamamının kalıcı olarak kaybedildiği henüz doğrulanmazken, olayın bu büyüklükte bir hırsızlık olarak kesinleşmesi halinde kripto para tarihinin en büyük siber saldırısı olabileceği belirtiliyor.

Kripto para sektöründe daha önceki en büyük doğrulanmış hırsızlık, 2025 yılında Bybit borsasına düzenlenen saldırıda yaşanmıştı. Söz konusu olayda yaklaşık 1,5 milyar dolarlık dijital varlık çalınmıştı.

3 MİLYAR DOLAR DONDURULDU, 2,4 MİLYAR DOLAR SALDIRGANLARIN CÜZDANLARINDA

Binance, sabah saatlerinde dondurulan varlıkların doğrulanmış tutarının 2,54 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda bu tutarın yaklaşık 3 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Dondurulan varlıkların önemli bölümünü, değeri dolara sabitlenmiş kripto paralar oluşturdu. Tether ve Circle, saldırıyla bağlantılı dijital varlıkların transferlerini engellemek için harekete geçti.

Buna karşılık yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki Bitcoin ve Ethereum'un saldırganların kontrolündeki cüzdanlarda bulunduğu belirtiliyor.

Bu varlıkların geri alınması ise diğer kripto paralara göre daha karmaşık bir süreç gerektiriyor.

PEKİ, MİLYARLARCA DOLAR NEDEN DONDURULAMIYOR?

Saldırının en dikkat çekici ayrıntılarından biri, çalınan kripto paraların türüne göre müdahale imkânlarının değişmesi oldu.

Tether ve Circle gibi şirketler, ihraç ettikleri bazı sabit kripto paraların belirli adreslerdeki transferlerini durdurabiliyor. Böylece saldırganların bu varlıkları başka cüzdanlara göndermesi engellenebiliyor.

Ancak Bitcoin ve Ethereum'un kendilerinde, belirli bir cüzdandaki varlıkları tek taraflı olarak dondurabilecek merkezi bir şirket bulunmuyor.

Bu nedenle saldırganların kontrolündeki Bitcoin ve Ethereum'un geri alınabilmesi, varlıkların izlenmesine, saldırganların tespit edilmesine ve gerektiğinde iş birliği yapan kripto para platformlarında işlem yapmalarının engellenmesine bağlı.

Uzmanlara göre bu tür varlıkların geri alınması aylar, hatta yıllar sürebiliyor.

BİTCOİN 78 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Binance'e yönelik saldırı haberleri kripto para piyasalarında da satış baskısına neden oldu.

Bitcoin'in fiyatı yüzde 4'ü aşan düşüşle 78 bin doların altına gerilerken Ethereum da değer kaybetti.

Kripto para yatırımcıları, saldırının boyutuna ilişkin yeni açıklamaları ve dondurulamayan varlıkların akıbetini yakından takip ediyor.

BİNANCE: TÜM KAYIPLARI KARŞILAYACAĞIZ

Binance, saldırının ardından para yatırma ve çekme işlemlerini güvenlik kontrolleri tamamlanana kadar geçici olarak askıya aldı.

Şirket, kullanıcıların uğradığı tüm zararların SAFU adlı kullanıcı koruma fonu ve kendi kaynakları üzerinden karşılanacağını açıkladı.

Saldırıyla bağlantılı adreslerin yetkilerinin iptal edildiği, kolluk kuvvetleri ve blokzincir analiz şirketleriyle koordineli çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.

Binance ayrıca incelemeler tamamlandıktan sonra saldırının teknik nedenlerine ilişkin ayrıntılı rapor yayımlayacağını duyurdu.

BİNANCE TR'DE HİZMETLER DEVAM EDİYOR

Küresel platformda yaşanan gelişmelerin ardından Binance TR de kullanıcılarına yönelik açıklama yaptı.

Türkiye'deki platformda kullanıcı varlıklarının güvende olduğu ve hizmetlerin kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Şirket, güvenlik süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.