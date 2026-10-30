4 kişiyi kurtarmak için orduyu harekete geçirdi: Bu bir işgal değil

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Haiti'ye gönderilen 2 binden fazla askerin konuşlandırılmasının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. Operasyonun işgal olmadığını vurgulayan Bukele, amaçlarının silahlı çetelerin saldırısının ardından kaybolan 4 havacılık teknisyenini kurtarmak olduğunu söyledi. Operasyonun maliyetinin yüzde 90'ını ülkelerinin karşıladığını belirten Bukele, "Adaletin ve barışın bedeli olmaz" dedi.

2 BİNDEN FAZLA ASKER HAİTİ'YE GÖNDERİLDİ

Karayip ülkesi Haiti'de silahlı çetelerle mücadele sürerken El Salvador yönetimi, kaybolan 4 askeri havacılık teknisyenini bulmak amacıyla ülkeye 2 binden fazla asker gönderdi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 29 Ekim'de yaptığı açıklamada askerlerin ve askeri teçhizatın Haiti'ye konuşlandırılmasının neredeyse tamamlandığını duyurdu. Başkent Port-au-Prince çevresinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında özel kuvvetler personelinin de Haiti'ye gönderildiği bildirildi.

"BU BİR İŞGAL DEĞİL"

Haiti halkına ülkenin resmi dillerinden Haiti Kreolcesiyle seslenen Bukele, askeri operasyonun amacına ilişkin açıklamalarda bulundu. El Salvador'un Haiti topraklarını ele geçirmek veya ülkenin kaynaklarına el koymak gibi bir hedefinin bulunmadığını savunan Bukele, "Bu, Haiti halkına karşı yürütülen bir operasyon ya da Haiti'nin işgali değildir. Büyük bir güç değiliz. Haiti halkına hükmetmek veya ülkenin zenginliklerine el koymak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele

4 TEKNİSYENİ KURTARMAK İSTİYORLAR

El Salvador'a bağlı 4 askeri havacılık teknisyeni, 18 Ekim'de Haiti'nin başkenti Port-au-Prince yakınlarında silahlı çetelerin düzenlediği saldırının ardından kayboldu. Birleşmiş Milletler destekli uluslararası çete karşıtı güç bünyesinde görev yapan teknisyenlerin, saldırı sırasında alev alan araçtan ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamadığı belirtildi.

Bukele, operasyonun öncelikli amacının kaybolan personeli sağ salim ülkelerine geri getirmek olduğunu söyledi. Silahlı çetelerle mücadeleye de değinen Bukele, Haiti halkının uzun yıllardır şiddet nedeniyle büyük acılar yaşadığını ifade etti.

OPERASYONUN MALİYETİNİN YÜZDE 90'INI KARŞILIYORLAR

Askeri harekâtın ekonomik boyutuna ilişkin de konuşan Bukele, bazı ülkelerden sınırlı lojistik destek aldıklarını ancak masrafların büyük bölümünü El Salvador'un üstlendiğini açıkladı. Operasyonun toplam maliyetini paylaşmayan Bukele, harcamaların yüzde 90'ının ülkesinin bütçesinden karşılandığını belirtti. Bukele, "Bu bize pahalıya mal oluyor ancak kendi acılarımızdan şunu öğrendik: Adaletin ve barışın bedeli olmaz" dedi.

"GÖREVİMİZ BİTTİĞİNDE EVİMİZE DÖNECEĞİZ"

Haiti halkından kendilerine güvenmelerini isteyen Bukele, El Salvador'un geçmişte yaşadığı çete şiddetini hatırlatarak iki ülkenin benzer sorunlarla karşı karşıya kaldığını savundu. Askeri varlıklarının kalıcı olmadığını vurgulayan Bukele, görev tamamlandığında birliklerin ülkelerine döneceğini söyledi.

Öte yandan binlerce askerin konuşlandırılması, operasyonun kapsamı ve askerlerin hangi komuta yapısı altında görev yaptığı konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirdi.