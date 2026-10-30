Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki arbedeye PFDK\'dan ceza: Brown 3, Bardakcı 2 maç oynayamayacak

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe forması giyen Archie Brown'a kavga eylemi nedeniyle 3 maç men ve 100 bin lira para cezası verdi. Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı ise kavga eylemi nedeniyle 2 maç men ve 67 bin lira para cezası aldı.

Kurulun 29 Ekim 2026 tarihli toplantısında aldığı kararlar açıklandı. Kararların en dikkat çekeni, 26 Ekim'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin oldu.

DERBİDEKİ KAVGAYA MEN CEZASI

Fenerbahçe'nin oyuncusu Archie Brown, derbideki kavga eylemi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 100 bin lira para cezasıyla cezalandırıldı. Galatasaray'ın futbolcusu Abdülkerim Bardakcı ise aynı gerekçeyle 2 resmi müsabakadan men ve 67 bin lira para cezası aldı.

GALATASARAY'A 5 AYRI PARA CEZASI

Galatasaray'a, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 500 bin lira para cezası verildi. Eylemin sezon içinde ev sahibi olunan maçta 2. kez yaşandığı belirtilirken, tezahüratın yapıldığı bloklardaki seyircilerin elektronik bilet kartları bir sonraki iç saha maçı için bloke edilecek.

Sarı-kırmızılı kulübe ayrıca saha olayları nedeniyle 560 bin lira, refakatçi çocuk sayısının seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla olması nedeniyle 500 bin lira, ihraç edilen futbolcusunun karma alanda açıklama yapması nedeniyle 280 bin lira ve skorbordda Fenerbahçe'nin TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedeniyle 280 bin lira para cezası verildi.

Galatasaray antrenörü Serhat Doğan da akredite edilmediği alanlarda bulunduğu için 50 bin lira para cezası, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

FENERBAHÇE'YE DE CEZA YAĞDI

Fenerbahçe'ye ise taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 350 bin lira para cezası verildi. Eylemin sezon içinde deplasmanda 3. kez yaşandığı belirtilirken, misafir tribündeki 418, 419 ve 420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin kartları bir sonraki deplasman maçı için bloke edilecek.

Sarı-lacivertli kulübe saha olayları nedeniyle 560 bin lira, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 87 bin 500 lira ve ihraç edilen futbolcusunun karma alanda açıklama yapması nedeniyle 280 bin lira para cezası verildi. Fenerbahçe görevlisi Ahmet Aytar da akredite edilmediği alanda bulunduğu için 50 bin lira para cezası aldı.

TRABZONSPOR VE RİZESPOR'A AĞIR CEZA

Kurul, Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 1 milyon 400 bin lira, deplasmanda 5. kez yaşanan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 670 bin lira para cezası verdi. Misafir tribündeki seyircilerin kartları, takip eden 2 deplasman maçında bloke edilecek.

Çaykur Rizespor antrenörü Ekrem Hayyam Dağ, maç sonrası flaş röportajda ve basın toplantısında hakem hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle oy çokluğuyla 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 850 bin lira para cezası aldı. Rizespor antrenörleri İsmail Demirci ve Serhat Sezgin'e de hakeme hakaret nedeniyle 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Rizespor taraftarlarının tezahürat yaptığı bloklardaki seyircilerin kartları da bir sonraki iç saha maçı için bloke edilecek.

Samsunspor'a Amed Sportif Faaliyetler maçındaki saha olayları nedeniyle 280 bin lira para cezası verilirken, teknik sorumlu Nenad Bjelica hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin lira para cezası aldı. Samsunspor ve Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında, hakemle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Kurul ayrıca Konyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle Gençlerbirliği'ne 280 bin lira para cezası, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de ihtar cezası verdi. Amed Sportif Faaliyetler görevlileri Serhat Üngür ve Ömer Gözen de akredite edilmediği alanlarda bulundukları için 50'şer bin lira para cezası aldı.