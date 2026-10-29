Biricik Suden sessizliğini bozdu! Tepki çeken sözlerinin nedeni hastalık çıktı

Biricik Suden, çocukların ağlamasına ilişkin sözlerinin ardından açıklama yaptı. Ünlü isim, misofonya hastalığı bulunduğunu belirterek daha önceki ifadelerine açıklık getirdi.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, geçtiğimiz aylarda çocukların ağlamasına ilişkin yaptığı açıklamayla eleştirilerin hedefi olmuştu. Çocuk seslerinden rahatsız olduğunu açıkça dile getiren Suden'in sözleri, özellikle çocuklara yönelik yaklaşımı nedeniyle tepki çekmişti. Suden, o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Çocuk viyaklamasına dayanamam, en rahatsız olduğum şeydir. Çocuk ağlamasına hiç dayanamam, babam da öyleymiş. Ağladığımız zaman çıkarmış evden.”

BİRİCİK SUDEN HASTALIĞINI İLK KEZ AÇIKLADI

Biricik Suden, katıldığı bir programda daha önceki açıklamalarına yeniden değindi. Çocukların ağlama ve bağırma seslerinden duyduğu rahatsızlığın nedenini anlatan Suden, misofonya hastalığı bulunduğunu söyledi. Seslere karşı aşırı duyarlılık yaşadığını belirten ünlü isim, bu durumun kendi kontrolü dışında geliştiğini ifade etti.

"BENİM MİSOFONYA HASTALIĞIM VAR"

Biricik Suden, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verirken hem yaşadığı hassasiyeti hem de ebeveynlerle ilgili düşüncelerini açıkladı. Ünlü isim, programda şu ifadeleri kullandı: “Benim misofonya hastalığım var. Seslere karşı aşırı duyarlılık olarak tanımlanıyor. Çocuk ciyaklayınca, elimde olmadan çok rahatsız oluyorum. Çocuktur tabii ki ağlayıp, bağıracak. Benim çocukla sorunum yok. Ebeveynlerin davranışlarını doğru bulmuyorum.”