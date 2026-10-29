Fenerbahçe\'den Messi\'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası

Fenerbahçe'den Lionel Messi'ye yıllık 50 milyon euroluk teklif götürüldüğü iddiası dikkat çekti.

FENERBAHÇE'DEN MESSİ'YE 50 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Barış Yurduseven, sarı-lacivertli kulübün Arjantinli yıldız Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Yurduseven'in açıklamasına göre Fenerbahçe, Messi'ye yıllık 50 milyon euro teklif götürdü. Dünyaca ünlü futbolcu için öne sürülen rakam, iddianın en çarpıcı ayrıntısı oldu.

"BUNU %100 NET BİLGİ OLARAK SÖYLÜYORUM"

Barış Yurduseven, Fenerbahçe'nin Messi'ye teklif yaptığı yönündeki iddiasını kesin ifadelerle dile getirdi. Yurduseven, açıklamasında şunları söyledi: "Bunu %100 net bilgi olarak söylüyorum. Fenerbahçe Messi’ye yıllık 50 milyon euro teklif götürdü. Tam o sıra Messi’nin babası hastalandı.”