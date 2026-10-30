Binance'deki 6,3 milyar dolarlık tarihi vurgunda Kuzey Kore şüphesi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'i hedef alan siber saldırıya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Blockchain analiz şirketi TRM Labs, saldırının Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor adlı bilgisayar korsanı grubu tarafından gerçekleştirildiğini yüksek güven düzeyiyle değerlendirdiğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin devlet destekli siber operasyonlarıyla ilişkilendirilen grubun, daha önce de büyük kripto para hırsızlıklarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Ancak saldırganların kimliği henüz resmi soruşturmayla kesinleştirilmiş değil.

BİR ÇALIŞANIN BİLGİSAYARINDAN SİSTEME SIZMIŞ OLABİLİRLER

Binance'in ilk incelemesine göre saldırganlar, şirketin DevOps mühendislerinden birine ait dizüstü bilgisayarı ele geçirmiş olabilir.

Bu yolla şirketin sistemlerindeki bir hizmet ortamına erişim sağlandığı ve yetkisiz para çekme işlemlerinin gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Şirket, kripto para cüzdanlarına ait özel anahtarların sızdırıldığına ilişkin herhangi bir kanıta rastlanmadığını açıkladı. Saldırının teknik nedeninin ise soruşturmanın tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

6,3 MİLYAR DOLARLIK VARLIK HAREKETİ

TRM Labs'ın analizine göre saldırganlar, 29 Ekim'de 10 farklı blockchain ağı üzerinden Binance'e ait cüzdanlardan yaklaşık 6,36 milyar dolar değerinde kripto varlık transfer etti.

Bu tutar, Şubat 2025'te Bybit borsasına düzenlenen ve yaklaşık 1,5 milyar dolarlık kayba yol açan saldırının dört katından fazla.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Bybit saldırısını da Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor grubuna atfetmişti.

3 MİLYAR DOLAR DONDURULDU, MİLYARLARCA DOLARIN İZİ SÜRÜLÜYOR

Binance, blockchain sektöründeki ortaklarıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu açıkladı.

TRM Labs'ın incelemesine göre saldırganların kontrolünde yaklaşık 2,4 milyar dolar değerinde Bitcoin ve Ethereum bulunuyor.

Şüpheli cüzdanlar arasındaki transferler izlenirken, saldırganların ele geçirdikleri varlıkları farklı ağlar ve kripto para işlemleri üzerinden nakde çevirmeye çalışabileceği değerlendiriliyor.

KUZEY KORE'NİN SİBER OPERASYONLARI YENİDEN MERCEK ALTINDA

ABD ve Güney Kore makamları, Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanlarının geçmişte gerçekleştirdiği kripto para saldırılarının ülke yönetimine gelir sağlamak amacıyla kullanıldığını belirtmişti.

Son saldırıya ilişkin Kuzey Kore bağlantısı iddiaları da bu nedenle uluslararası düzeyde dikkatle takip ediliyor.

Öte yandan yaklaşık 6,3 milyar dolarlık tutarın Kuzey Kore yönetiminin eline geçtiği henüz doğrulanmadı. Saldırganlarla ilişkilendirilen varlıkların bir bölümünün dondurulmuş olması da ele geçirilen toplam tutarla kullanılabilir miktarın birbirinden farklı olduğunu gösteriyor.

BINANCE: TÜM KAYIPLARI KARŞILAYACAĞIZ

Binance yönetimi, olayın ardından para yatırma ve çekme işlemlerini güvenlik kontrolleri kapsamında geçici olarak durdurdu.

Şirket, kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu ve saldırıdan kaynaklanan kayıpların SAFU güvenlik fonu ile şirket kaynaklarından karşılanacağını duyurdu.

Saldırganların kimliklerinin belirlenmesi ve varlıkların geri alınması için güvenlik birimleriyle çalışmaların sürdüğü bildirildi.