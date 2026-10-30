Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı - Son Dakika
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Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı

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Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
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Kimse ikna edemedi, metrelerce yükseklikten böyle atladı
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Brezilya’da elektrik direğine çıkan 37 yaşındaki adam, ailesinin ve ekiplerin uzun süren ikna çabalarına rağmen kendini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı. Şahıs olay yerinde can verirken, o anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Brezilya’da 37 yaşındaki bir adam, henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik direğine çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ve şahsın ailesi, adamı güvenli bir şekilde aşağı indirebilmek için uzun süre ikna çabası yürüttü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Saatler süren ikna çalışmalarına yanıt vermeyen adam, kendisini metrelerce yükseklikten aşağı bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitiren şahsın trajik anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep TelefonuBrezilya3. SayfaGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ercanercancan80 ercanercancan80:
    Ne görüntüler görüyoruz bu ne ki,üstelik doğru değilse siz neden yayınlıyor sunuz 0 0 Yanıtla
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