Kırıkkale'de iddiaya göre yemek sofrasında çıkan tartışmada şahıs babasını öldürdü - Son Dakika
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Kırıkkale'de iddiaya göre yemek sofrasında çıkan tartışmada şahıs babasını öldürdü

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Kırıkkale\'de iddiaya göre yemek sofrasında çıkan tartışmada şahıs babasını öldürdü
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Kırıkkale\'de iddiaya göre yemek sofrasında çıkan tartışmada şahıs babasını öldürdü
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Kırıkkale'de yemek sofrasında çıktığı iddia edilen tartışmada, alkollü olduğu öne sürülen şahıs babasını ekmek bıçağıyla belinden yaraladı. Ağır yaralanan baba kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, cinayet şüphelisi suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Kırıkkale'de yemek sofrasında çıktığı iddia edilen tartışmada, alkollü olduğu öne sürülen şahıs babasını bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi, suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen H.K.A. (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında iddiaya göre yemek sofrasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A, babasını ekmek bıçağıyla belinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalanan cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil çalışması yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
Yemek TarifiKırıkkale3. SayfaCinayetGüncelEkmekSon Dakika

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