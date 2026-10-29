Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf - Son Dakika
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Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf

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Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf
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CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha Matvey Kislyak'ın menajeri Alexander Manyakov, Türkiye'nin dört büyük kulübüyle de iletişim halinde olduklarını açıkladı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündemine ilişkin konuşan Manyakov, oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmadığını belirtti. Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Avrupa'da oynama isteği ise transfer ihtimalini güçlendiren ayrıntılar arasında yer aldı.

25 milyon euroluk piyasa değerine sahip Matvey Kislyak için menajerinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Alexander Manyakov, Türkiye'nin dört büyük kulübüyle de temas halinde olduklarını duyurdu.

DÖRT BÜYÜKLERİN TAMAMIYLA GÖRÜŞÜYORLAR

Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ın geleceğiyle ilgili menajeri Alexander Manyakov'dan açıklama geldi. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer durumuna ilişkin konuşan Manyakov, Türkiye'den dört büyük kulüple iletişim kurduklarını söyledi. Menajer, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un adını tek tek verdi. Manyakov, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin dört büyük kulübünün tamamıyla iletişim halindeyiz: Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Her takımın transfer önceliklerini ve mali imkânlarını çok iyi biliyoruz."

Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf

SÖZLEŞMESİNDE SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Alexander Manyakov, Matvey Kislyak'ın CSKA Moskova ile devam eden sözleşmesine ilişkin de bilgi verdi. Genç oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmadığını belirten menajer, transfer görüşmelerinde resmi başvuruların esas alındığını vurguladı. Manyakov, açıklamasında şunları söyledi: "Kislyak'ın 2.5 yıl daha sözleşmesi var ve serbest kalma maddesi bulunmuyor. Sadece resmi taleplere yanıt veriyoruz ve bu talepler üzerinde çalışıyoruz. Ara transfer dönemi, kariyeri için birkaç ilginç seçenekler sunacak. CSKA yönetimi, Matvey'in Avrupa'da bir ligde oynama isteğine büyük saygı gösteriyor." Kislyak'ın CSKA Moskova ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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SON DAKİKA: Transferde dört büyükleri buluşturan isim! Menajerinden itiraf - Son Dakika
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