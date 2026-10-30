Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

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Fenerbahçe\'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
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Fenerbahçe\'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürerken gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Barış Yurduseven, sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola ile temasa geçtiğini ancak İspanyol çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldığını öne sürdü.

İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Spor yorumcusu Barış Yurduseven, sarı-lacivertli yönetimin dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'yı takımın başına getirmek için girişimde bulunduğunu ileri sürdü.

GUARDIOLA'NIN YANITI ORTAYA ÇIKTI

Barış Yurduseven, Fenerbahçe'nin Guardiola ile görüştüğünü ancak İspanyol teknik adamın bu sezon çalışmak istemediğini belirtti. Yurduseven, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, Pep Guardiola'ya gitti ama Guardiola 'bu sene çalışmak istemiyorum' dedi."

Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Guardiola'nın çalışmak istemediği yönündeki iddianın ardından Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası geçici olarak göreve getirilen Dirk Kuyt, takımı Göztepe karşılaşmasına hazırlıyor. Guardiola ile temas kurulduğuna ilişkin Fenerbahçe'den resmi bir açıklama yapılmadı.

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Pep Guardiolaİsmail KartalFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • özer bergin özer bergin:
    Bu saatten sonra gelen tazminat almak için gelir. 1 0 Yanıtla
  • Öztürkler Öztürkler:
    Siz takimin basina mesihte getirseniz adam edemez.Once yoneticilerin kafa yapisinin degismesi lazim ve sifirdan kurmak lazim yonetim kadrosunu. 0 0 Yanıtla
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    ismail hocayı aratmaması lazım bu aratır 0 0 Yanıtla
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