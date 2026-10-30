Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş - Son Dakika
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Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş

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Fenerbahçe Messi\'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş
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Fenerbahçe Messi\'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş
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Fenerbahçe'nin dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. Spor yorumcusu Barış Yurduseven, sarı-lacivertlilerin Arjantinli yıldıza yıllık 50 milyon euro teklif ettiğini öne sürdü. Yurduseven, transferin gerçekleşmemesinde Messi'nin babasının yaşadığı sağlık sorununun etkili olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin transfer gündemine ilişkin ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Spor yorumcusu Barış Yurduseven, sarı-lacivertli kulübün Lionel Messi'yi transfer etmek için girişimde bulunduğunu ileri sürdü. Yurduseven'in açıklamasına göre Fenerbahçe, Arjantinli süper yıldıza yıllık 50 milyon euro teklif götürdü.

Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş

"BUNU YÜZDE 100 NET BİLGİ OLARAK SÖYLÜYORUM"

Barış Yurduseven, Messi'ye yapılan teklif konusunda kesin ifadeler kullandı. Yurduseven, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Bunu %100 net bilgi olarak söylüyorum. Fenerbahçe Messi'ye yıllık 50 milyon euro teklif götürdü. Tam o sıra Messi'nin babası hastalandı."

Fenerbahçe Messi'ye servet önermiş! Her şey babası yüzünden değişmiş

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL BABASI OLDU

Yurduseven'in iddiasına göre Fenerbahçe'nin yüksek teklifine rağmen transfer gerçekleşmedi. Messi'nin babasının yaşadığı sağlık sorununun, transfer sürecini etkilediği öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulüpten ise Messi'ye teklif yapıldığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Fenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiasıFenerbahçe'den Messi'ye 50 milyon euroluk teklif iddiası
Lionel MessiFenerbahçeDünyaSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Teknik direktör olarak mı futbolcu olarak mı çağırdılar acaba yaşı ikisinede uygun sonuçta 0 0 Yanıtla
  • Serkan Ege Serkan Ege:
    Miş miş. 0 0 Yanıtla
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