Burj Khalifa’da Türk bayrağı gururu: Ay yıldızımız dünyanın en yüksek binasında

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağıyla aydınlatıldı. Gökdelenin cephesine yansıtılan ay yıldızlı bayrak görseli eşliğinde İstiklal Marşı dinletilirken, Dubai’deki kutlamalar Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümüne renk kattı.

DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASINDA TÜRK BAYRAĞI

828 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa’da, 29 Ekim Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü için özel bir ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Dubai Başkonsolosluğu tarafından yapılan duyuruda, Türk bayrağının saat 19.20’de gökdelene yansıtılacağı bildirildi. Gösteride Burj Khalifa kırmızı renkle aydınlatılırken, cephesinde beyaz ay yıldızla Türk bayrağı görüntüsü oluşturuldu.

DUBAİ’DE İSTİKLAL MARŞI DİNLLETİLDİ

Türk bayrağının Burj Khalifa’ya yansıtıldığı kutlamada İstiklal Marşı da dinletildi. Dubai’nin simge yapılarından birinde gerçekleştirilen gösteri, Cumhuriyet Bayramı’nın yurt dışında da coşkuyla kutlandığını gösteren görüntüler arasında yer aldı.

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş mesajında "Coşkumuza ortak olan Birleşik Arap Emirlikli kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi ve Cumhuriyet Bayramımızı bir kere daha kutladı.