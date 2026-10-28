Yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması sürerken Flavio Bolsonaro Miami'ye geldi

Brezilya'da devlet başkanı seçimlerini kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro, hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması sürdüğü sırada ülkesinden ayrılarak ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentine geldi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Bolsonaro ile eşi Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, kızları Carolina Figueira Bolsonaro ve Luiza Figueira Bolsonaro'yu taşıyan uçak yerel saatle 09.30 sularında Miami'deki özel bir havalimanına indi.

Medyada ayrıca Bolsonaro ailesinin, havalimanına iniş yaptığı görüntüler de yer aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının dün Bolsonaro ile ailesine ülkeye girebilmeleri için vize verileceğini açıklamasının ardından senatörün gümrük ve vize işlemleri yapıldı.

Ne olmuştu?

Bolsonaro, 25 Ekim Pazar günü yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı yenilmesinin ardından ülkesinden ayrılmıştı.

Hakkında yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmaları süren Bolsonaro'nun pasaportuna da el konulmasına karar verilmiş ancak Bolsonaro'nun bu süre dolmadan Brezilya'dan gizli bir uçakla ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Bolsonaro'nun önce yerel saatle salı akşamı Arjantin'e gittiği, oradan da Ekvador'a geçtiği yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştı.

Lula da Silva, seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro'nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini "utanç verici" olarak nitelendirmişti.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan "Dark Horse (Karanlık At)" adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

Brezilya merkezli O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro'nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında, Brezilya'daki seçim sonuçlarını şüpheyle karşıladığını ve Bolsonaro ile ailesinin ABD'ye girişine izin verdiğini açıklamıştı.